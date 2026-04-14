Nature Lover: पति-पत्नी ने 4 पेड़ काटने के दुख में लगा दिए 450 पेड़-पौधे, झालावाड़ का ये अनोखा घर बना मिसाल

इस ग्रीन हाउस की खासियत यह है कि यहां पूरी तरह जैविक पद्धति अपनाई जाती है। धाकड़ घर पर ही केंचुओं की मदद से जैविक खाद तैयार करते हैं और उसी का उपयोग पौधों में करते हैं। रोगों से बचाव के लिए भी जैविक उपाय अपनाए जाते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ग्रीन हाउस में आंवला, पीपल, बिल्वपत्र, तुलसी, पारिजात और कदम जैसे पूजनीय पौधों के साथ आम, जामुन, केला, नींबू, मौसंबी और नारंगी जैसे फलदार पौधे बड़ी संख्या में लगे हैं। वहीं मधुकामनी, मोगरा, मालती, गंधराज, नागचम्पा और अशोक जैसे फूल वातावरण को सुगंधित बनाते हैं।