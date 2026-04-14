Mandi: सीजन में पहली बार सर्वाधिक दामों पर हुई गेहूं की खरीद, 14,500 रुपए प्रति क्विंटल बिका धनिया, जानें हाड़ौती के मंडी भाव

बकानी मंडी में वर्तमान में जिंसों की आवक अच्छी बनी हुई है, जिसके कारण सुबह दस बजे तक परिसर में पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है। मंडी के व्यापारी गिरिराज गुप्ता ने बताया कि रविवार को मंडी में धनिया की आवक अच्छी रही। धनिया के भाव 10,000 रुपए प्रति क्विंटल से 14,500 रुपए प्रति क्विंटल तक दर्ज किए गए। गेहूं की लगभग 400 कट्टे की आवक हुई, जिसके भाव 2,200 रुपए से 2,350 रुपए तक रहे। चने का अधिकतम भाव 5,100 रुपए और मेथी का भाव 5,860 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अलसी 7,800 रुपए प्रति क्विंटल बिकी। समर्थन मूल्य पर गेहूं की तुलाई शुरू होने के कारण मंडी में गेहूं की आवक कम रही।