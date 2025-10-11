खुशखबरी: सीधे विद्यार्थियों के खाते में आएगा अमाउंट, राजस्थान के इन 44,408 बच्चों के लिए 3,07,97,640 रुपए का बजट स्वीकृत

योजना की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के खातों में डाली जाएगी। जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों का जनाधार शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा उन्हें यह राशि नहीं मिलेगी। वर्तमान में जिले में करीब 28 प्रतिशत विद्यार्थियों का जनाधार प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसे में यदि कोई विद्यार्थी वंचित रहता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान और सीबीईओ की होगी।