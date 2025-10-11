Patrika LogoSwitch to English

खुशखबरी: सीधे विद्यार्थियों के खाते में आएगा अमाउंट, राजस्थान के इन 44,408 बच्चों के लिए 3,07,97,640 रुपए का बजट स्वीकृत

शिक्षा सत्र 2025-26 में जिले के 44,408 बच्चों के लिए 3 करोड़ 7 लाख 97 हजार 640 रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। योजना में अब राजकीय विद्यालयों के छात्रों को मिलने वाली नि:शुल्क यूनिफॉर्म राशि में कटौती की गई है।

less than 1 minute read

झालावाड़

image

Akshita Deora

Oct 11, 2025

CM भजनलाल शर्मा (फोटो: पत्रिका)

सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए अब 800 रुपए की बजाय 600 रुपए की राशि दी जाएगी। नए आदेश के अनुसार सामान्य और ओबीसी वर्ग के छात्र इस योजना से बाहर कर दिए गए हैं। केवल एससी, एसटी और बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

शिक्षा सत्र 2025-26 में जिले के 44,408 बच्चों के लिए 3 करोड़ 7 लाख 97 हजार 640 रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। योजना में अब राजकीय विद्यालयों के छात्रों को मिलने वाली नि:शुल्क यूनिफॉर्म राशि में कटौती की गई है। प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को यूनिफॉर्म के लिए 200 रुपए कम मिलेंगे।

जनाधार प्रमाणित न होने पर वंचित

योजना की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के खातों में डाली जाएगी। जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों का जनाधार शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा उन्हें यह राशि नहीं मिलेगी। वर्तमान में जिले में करीब 28 प्रतिशत विद्यार्थियों का जनाधार प्रमाणित नहीं हुआ है। ऐसे में यदि कोई विद्यार्थी वंचित रहता है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान और सीबीईओ की होगी।

इस वर्ष पहली से आठवीं कक्षा तक की बालिकाओं और एससी, एसटी व बीपीएल छात्रों को यूनिफॉर्म के कपड़े के स्थान पर सीधे डीबीटी के माध्यम से 600 रुपए दिए जाएंगे। पहले सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के कपड़े और 200 रुपए सिलाई की राशि दी जाती थी।

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, झालावाड़ कल्याणमल वर्मा ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं और एससी, एसटी व बीपीएल वर्ग के छात्रों की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में डालने के आदेश जारी हो चुके हैं। बिल जनरेट हो गए हैं और उच्च स्तर से निर्देश मिलने के बाद राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।

Published on:

11 Oct 2025 01:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / खुशखबरी: सीधे विद्यार्थियों के खाते में आएगा अमाउंट, राजस्थान के इन 44,408 बच्चों के लिए 3,07,97,640 रुपए का बजट स्वीकृत

