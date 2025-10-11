Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और सीएम भजनलाल आज आएंगे मंड्रेला, झुंझुनूं जिले को देंगे कई बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल आज मंड्रेला दौरे पर रहेंगे।

3 min read

झुंझुनू

image

Anil Prajapat

Oct 11, 2025

CR-Patil-and-CM-Bhajanlal

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और सीएम भजनलाल। फोटो: सोशल

झुंझुनूं/मंड्रेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के शनिवार को मंड्रेला दौरे में जिले को कई बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। दौरे के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बन रही कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना का शिलान्यास किया जा सकता है। यह परियोजना सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्रों तक पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।

इसके साथ ही मंड्रेला नगर पालिका क्षेत्र और उससे जुड़ी नौ पंचायतों बजावा सूरों का, तिगियास, लांबा, अलीपुर, बुडानिया, धत्तरवाला, खुडिया, बदनगढ़ और मंड्रेला को इस कैनाल से जोडऩे की घोषणा की जा सकती है। जानकारी के अनुसार इस दौरान यमुना जल परियोजना की डीपीआर; विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रगति पर भी चर्चा होगी। साथ ही झुंझुनूं जिले के वंचित गांवों तक पेयजल आपूर्ति के लिए नई योजनाओं की घोषणा करने करने की उम्मीद है।

पुनर्वास भवन का भी होगा उद्घाटन

मुख्यमंत्री झुंझुनूं में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निर्मित पुनर्वास भवन का उद्घाटन भी करेंगे। यह भवन दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के उपयोग के लिए तैयार किया गया है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 500 पुलिसकर्मी तैनात

मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की विशेष तैयारियां की हैं। एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि लगभग 500 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे। कार्यक्रम स्थल के आसपास बड़े और छोटे वाहनों की अलग-अलग पार्किंग व्यवस्था की गई है। रोड नंबर 3 पर विशेष यातायात प्रबंध किए गए हैं। सभा स्थल मंड्रेला में भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने अतिरिक्त व्यवस्थाएं की हैं।

लगे स्वागत द्वार, व्यापारी बंद रखेंगे प्रतिष्ठान

मंड्रेला कस्बे और आसपास के गांवों में उत्साह का माहौल है। कस्बे के मुख्य मार्गों को सजाया गया है। जगह-जगह स्वागत द्वार बनाए गए है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला कलक्टर डॉ. अरुण गर्ग, एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय, एसडीएम, तहसीलदार समेत जनप्रतिनिधियों ने सभा स्थल का दौरा कर सुरक्षा, लोगों के बैठने, पेयजल और छाया की पर्याप्त व्यवस्था का जायजा लिया। व्यपार मंडल ने शनिवार को पूर्णतया बंद रखने का निर्णय किया। सभी व्यापारी सभा स्थल पर मौजूद रहेंगे।

ये रहेगा सीएम भजनलाल का शेड्यूल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार दोपहर 1.30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से मंड्रेला के लिए प्रस्थान करेंगे और 2.25 बजे कार्यक्रम स्थल लाठ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर आएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राज्य के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल व जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत भी शामिल होंगे। यहां कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, जल संचय-जन भागीदारी-जन आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अभियान के तहत 500 वाटर रिचार्ज बोर परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम दोपहर 2.25 से 3.25 बजे तक चलेगा।

15 स्वास्थ्य भवनों का लोकार्पण होगा

मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान जिले में नवनिर्मित 15 स्वास्थ्य भवनों का लोकार्पण करेंगे। इनमें सीएचसी इस्लामपुर, पीएचसी वाहिदपुरा, सोनासर, लालपुर, भामरवासी, चुड़ैला, भीमसर, कांकरिया, बलौदा तथा मंडावा, सूरजगढ़ और पिलानी ब्लॉकों में बनी पब्लिक हेल्थ यूनिटें शामिल हैं। इसके अलावा बड़सरी का बास, बांकोटी और देवता गांवों में बने उपकेंद्र भवनों का भी शुभारंभ किया जाएगा।

विवादों में रहे चुड़ैला सीएचसी का भी होगा लोकार्पण

हाल ही में चर्चा में आए चुड़ैला सीएचसी भवन का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। उल्लेखनीय है कि 5 अक्टूबर को मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने इसका उद्घाटन करने का प्रयास किया था। लेकिन प्रशासन ने अधूरे निर्माण कार्य का हवाला देकर कार्यक्रम रोक दिया था। इस विवाद के बाद अब मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में चुड़ैला सीएचसी भवन को भी आधिकारिक लोकार्पण सूची में शामिल किया गया है।

इन उम्मीदों पर टिकी रहेंगी नजरें

मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर मंड्रेला क्षेत्र में उत्साह और उम्मीदें चरम पर हैं। स्थानीय लोग वर्षों से रोडवेज बस डिपो, बिजली निगम और जलदाय विभाग के एईएन कार्यालय की स्थापना, उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा तथा सीएचसी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने की मांग करते आ रहे हैं। इसके साथ ही सीवरेज व्यवस्था में सुधार और 33 केवी एचटी लाइन की शिफ्टिंग भी प्रमुख मांगों में शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के अलवर में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, 2 साल से PAK महिला हैंडलर के संपर्क में था आरोपी
अलवर
ISI-Spy-Mangat-Singh-Arrest

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 11:15 am

Published on:

11 Oct 2025 10:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और सीएम भजनलाल आज आएंगे मंड्रेला, झुंझुनूं जिले को देंगे कई बड़ी सौगात

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

झुंझुनूं में दबंगों की गुंडागर्दी, महिला पर फेंका लाल मिर्च पाउडर, नाबालिग बेटी को उठाने की कोशिश…लगाई आग

Attack by dacoits in Jhunjhunu
झुंझुनू

एक लाख 71 हजार रुपए Kg हैं चांदी के भाव, यहां चोरी हो गई 365 किलो चांदी… मच गया हड़कंप

झुंझुनू

26 महीने से लापता पति की सलामती के लिए रखती हैं करवा चौथ का व्रत, भावुक कर देगी मनोज देवी की कहानी

झुंझुनू

राजस्थान के झुंझुनूं का छोरा विदेश में लगा रहा चौके-छक्के, इस देश की क्रिकेट टीम से खेल रहा मैच

wasim ali
Patrika Special News

ACB Action: सूरजगढ़ में पालिका का तकनीकी विशेषज्ञ 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मांगे थे 40 हजार

Surajgarh acb
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.