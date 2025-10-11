केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और सीएम भजनलाल आज आएंगे मंड्रेला, झुंझुनूं जिले को देंगे कई बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार दोपहर 1.30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से मंड्रेला के लिए प्रस्थान करेंगे और 2.25 बजे कार्यक्रम स्थल लाठ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर आएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राज्य के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल व जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत भी शामिल होंगे। यहां कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, जल संचय-जन भागीदारी-जन आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। अभियान के तहत 500 वाटर रिचार्ज बोर परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम दोपहर 2.25 से 3.25 बजे तक चलेगा।