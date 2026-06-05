राजस्थान से मुंबई ले जाकर बेचते थे नाबालिग लड़कियां, मानव तस्करी गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार, बताई पूरी प्लानिंग

Rajasthan Crime News: झालावाड़ पुलिस ने मानव तस्करी के एक बड़े अंतरराज्यीय रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 10 लड़कियों को सुरक्षित मुक्त कराया है। इनमें 7 लड़कियां नाबालिग पाई हैं। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी को डिटेन कर लिया। आरोपियों ने पूरी प्लानिंग बताई की नेटवर्क किस तरह 3 स्तर पर काम करता था। ये गिरोह झालावाड़, बूंदी, टोंक, ग्वालियर और मुंबई तक फैला हुआ था तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को झांसा देकर खरीद-फरोख्त और देह व्यापार के दलदल में धकेल रहा था।