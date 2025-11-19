खुशखबरी: राजस्थान के 5वें क्रिटिकल केयर ICU का हुआ शुभारंभ, जिला कलक्टर ने काटा फीता

जिला कलक्टर द्वारा क्रिटिकल केयर आईसीयू की परिकल्पना करते हुए आज इसका शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस आईसीयू में हाईजिन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। मरीजों के परिजनों के लिए आईसीयू के बाहर टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी जिसके माध्यम से वे मरीज की स्थिति की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। परिजनों को आईसीयू में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस दौरान डॉ. ज्योति काबरा ने जिला कलक्टर को आईसीयू की सुविधाओं और तकनीकी व्यवस्थाओं की जानकारी दी।