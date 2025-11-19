Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

खुशखबरी: राजस्थान के 5वें क्रिटिकल केयर ICU का हुआ शुभारंभ, जिला कलक्टर ने काटा फीता

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ में एसआरजी चिकित्सालय में प्रदेश के पांचवें क्रिटिकल केयर ICU का शुभारंभ हुआ। जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने इस ICU का उद्घाटन किया।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

Nov 19, 2025

चिकित्सालय में आईसीयू का उद्घाटन करते कलक्टर (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan's 5th Critical Care ICU Inauguration: एसआरजी चिकित्सालय झालावाड़ में मंगलवार को निश्चेतना विभाग के अधीन क्रिटिकल केयर आईसीयू का शुभारंभ जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने फीता काटकर किया गया।

इस मौके पर जिला कलक्टर ने कहा कि निश्चेतना विभाग के अन्तर्गत संचालित होने वाले राजस्थान के पांचवें क्रिटिकल केयर आईसीयू का झालावाड़ के जिला अस्पताल में शुभारंभ होना जिले में चिकित्सा सुविधाओं की तहत बड़ी उपलब्धि है। संपूर्ण विश्व में जितने भी क्रिटिकल केयर आईसीयू हैं वो निश्चेतना विशेषज्ञों की देखरेख में चलते हैं।

झालावाड़ में अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी।इसी को देखते हुए झालावाड़ में भी हमारी सोच थी कि इसका संचालन हो और जिले के लोगों को इसका लाभ मिल सके। इससे अस्पताल के ईमरजेन्सी मरीज एवं अन्यत्र किसी भी अस्पताल से आए सीरियस मरीजों को यहां उचित इलाज मिल सकेगा। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

इस मौके पर एसआरजी चिकित्सालय अधीक्षक अशोक शर्मा ने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देशन में पिछले एक वर्ष में एसआरजी चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं में बेहतरीन सुधार हुआ।

जिला कलक्टर द्वारा क्रिटिकल केयर आईसीयू की परिकल्पना करते हुए आज इसका शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि इस आईसीयू में हाईजिन का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। मरीजों के परिजनों के लिए आईसीयू के बाहर टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी जिसके माध्यम से वे मरीज की स्थिति की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। परिजनों को आईसीयू में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस दौरान डॉ. ज्योति काबरा ने जिला कलक्टर को आईसीयू की सुविधाओं और तकनीकी व्यवस्थाओं की जानकारी दी।

इस अवसर पर निश्चेतना विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. राजन नन्दा, अतिरिक्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉ. अरूण पटेल, डॉ. रामसेवक योगी, सीनियर रेजिडेंट ऐसोसिएशन अध्यक्ष डॉ. धर्मेन्द्र मीणा, रेजिडेंट ऐसोसिएशन अध्यक्ष मोहनलाल चौधरी, डॉ. अशोक नागर, डॉ. वैभव गागरानी सहित अन्य चिकित्सकीय स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम का संचालन राजेन्द्र शर्मा ने किया तथा डॉ. सुमित हाड़ा ने आभार जताया।

Updated on:

19 Nov 2025 12:26 pm

Published on:

19 Nov 2025 12:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar

