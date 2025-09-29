पानी के लिए तरस रहे वार्ड 31 के लोग, अघोषित बिजली कटौती से परेशान

झालावाड़ नगर परिषद के वार्ड 31 के निवासियों ने राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित स्पीक आउट कार्यक्रम में खुलकर अपनी समस्याएं रखी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद ईनाम जफर ने वार्डवासियों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। नलों में पानी नहीं आने, रोड खराब होने, टॉयलेट नहीं होने, लाइट की अघोषित कटौती व अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने जैसी समस्याओं को उठाया। वार्ड के लोगों ने कहा कि नालों की सफाई न होने और कचरा समय पर नहीं उठाने से जगह-जगह गंदगी का आलम बना हुआ है। पानी भी समय पर नहीं पहुंच रहा है। पानी आपूर्ति के समय लाइट कटौती होने से घरों के नलों में पानी नहीं पहुंचता।
- पेयजल सप्लाई अप्र्याप्त
- वोल्टेज कम आने से आए दिन विद्युत उपकरण जल रहे
- अघोषित विद्युत कटौती - वार्ड 31 में टॉयलेट की सुविधा नहीं
- खाली प्लाट बने कचरा पात्र, गदंगी से बीमारी का अंदेशा।
- बिजली विभाग के अधिकारी फोन नहीं उठाते
- बस स्टैंड से जेल रोड के बीच में दो स्थानों पर डामर के स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं।
लंबे समय से वार्ड में पेयजल की परेशानी बनी हुई है, जब नल आने का समय होता है, लाइट काट दी जाती है। नलों में 15-20 मिनट पानी आता है, ऐसे में जिला मुख्यालय पर पानी की भारी समस्या आ रही है।
वार्ड में खाली प्लाटों में लोग कचरा डाल रहे है, इससे गदंगी बनी रहती है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, नगर परिषद को इसका स्थायी समाधान करना चाहिए। बालूसिंह हाड़ा। मेरे घर के यहां एक लाइट का पोल है, उस पर ही सारे तारों का गुछा बना हुआ है, हादसे का डर बना रहता है, कई बार बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया, कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
सिविल लाइन में रोड बनाया जा रहा है, अधूरा ही बनाया जा रहा है, एक साइड को पूरी छोड़ रहे हैं। रोड की खुदाई करवाने की मांग की है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। 24 घंटे अमृत में पानी देने का वादा किया था, 20 मिनट ही नल आ रहे हैं, ऐसे में पूरा पानी नहीं भर पा रहे हैं। पानी की बहुत ज्यादा परेशानी आ रही। वार्ड में एक नाला पुरा भरा हुआ है, उसकी सफाई हो जाएं तो अच्छा रहे।
शहर में जगह-जगह सीवरेज के चेंबर बेतरतीब है बने हुए है। कई बार शिकायत करने के बाद भी सही नहीं किए जा रहे। कन्हैयालाल कश्यप। बसस्टैंड से लेकर जेल तक कहीं भी टॉयलेट नहीं है, नगर परिषद अधिकरियों व जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत करवा दिया, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रतिदिन महिलाएं व पुरूष बहुत परेशान हो रहे हैं। एक टॉयलेट बने तो बाहर से आनेवालों को राहत मिले।
असलम खान, वार्डवासी
स्पीक आउट कार्यक्रम में वार्ड के गोलू, कालू, रोहित, जुबेर खान, महेश खत्री, विजय कुमार, राहुल सुमन, अन्नु हुसैन, योगेश शाक्यवाल, रजत प्रजापति, शाबानखान, अरशान,
बड़ी खबरेंView All
झालावाड़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग