Jhalawar: वेतन नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने दी हड़ताल की चेतावनी, 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी

ज्ञापन में बताया कि 12 अगस्त 2025 को ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में विद्युत निगमों में लागू किए जा रहे विभिन्न निजीकरण मॉडल जैसे फ्रेंचाइजी, क्लस्टर, सीएलआरसी, एमबीसी एवं इनविट को रोकने एवं कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर सहमति बनी थी। उस बैठक में शासन स्तर पर आश्वासन भी दिया था कि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद आज तक किसी भी मांग पर प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष व्याप्त है।