VIDEO: झालावाड़ में सरकारी शिक्षक की शर्मनाक करतूत, नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास; ग्रामीणों ने की पिटाई

Rajasthan News: झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की शर्मनाक हरकत सामने आई है। एक नाबालिग छात्रा के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले इस शिक्षक की करतूत का खुलासा होने पर ग्रामीणों ने उसे सबक सिखाया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।