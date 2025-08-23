Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

VIDEO: झालावाड़ में सरकारी शिक्षक की शर्मनाक करतूत, नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास; ग्रामीणों ने की पिटाई

Rajasthan News: झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक द्वारा की गई शर्मनाक हरकत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है।

झालावाड़

Nirmal Pareek

Aug 23, 2025

government teacher in Jhalawar
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक की शर्मनाक हरकत सामने आई है। एक नाबालिग छात्रा के घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने वाले इस शिक्षक की करतूत का खुलासा होने पर ग्रामीणों ने उसे सबक सिखाया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बता दें, घटना गुरुवार देर रात की है, जब सुनेल थाना क्षेत्र के एक गांव में स्थित सरकारी स्कूल में अंग्रेजी विषय पढ़ाने वाला शिक्षक उस स्कूल की एक पूर्व नाबालिग छात्रा के घर में जबरन घुस गया। सुनेल थाना प्रभारी विष्णु सिंह ने बताया कि आरोपी शिक्षक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया।

शोर मचाने के बाद आरोपी भागा

इसके बाद नाबालिग ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी डरकर मौके से भाग निकला। लेकिन उसकी यह हरकत गांव में फैल गई। अगले दिन जब वह स्कूल पहुंचा, तो ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिल गई। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया और आरोपी शिक्षक की लात-घूसों से जमकर पिटाई की।

स्थिति बिगड़ते देख स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से शिक्षक को बचाया और उसे हिरासत में ले लिया।

यहां देखें वीडियो-


शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज

थाना प्रभारी विष्णु सिंह ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी शिक्षक स्कूल में प्रोबेशन पीरियड पर कार्यरत था। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है।

इस घटना को बाद ग्रामीणों का कहना है कि यह अत्यंत शर्मनाक घटना है। स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के अभिभावकों में भी इस घटना को लेकर डर और गुस्सा है।

जानकारी उच्चाधिकारियों को भेजी

झालावाड़ के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीणा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इसकी पूरी जानकारी उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। उन्होंने बताया कि शिक्षा निदेशक और संयुक्त निदेशक के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मीणा ने कहा कि विभाग इस मामले में लापरवाही नहीं बरतेगा और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

23 Aug 2025 01:09 pm

