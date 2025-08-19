झालावाड़ से जयपुर ले जा रही थी 3 करोड़ की स्मैक, चार महिलाओं समेत छह तस्कर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गोरधन और फूलचंद ने अपने साथ चार महिला तस्करों को ढाल बनाया। ये चारों महिलाएं उनके ही परिवार की है। उन्हें लगा कि रास्ते में नाकाबंदी के दौरान पुलिस रोकती है तो महिलाओं और बच्चों को देखकर उनकी तलाशी नहीं लेगी और जाने देगी। वैन रोकने पर उनके चेहरे पर घबराहट देखकर पुलिस को शक हुआ तो वैन की तलाशी ली। उन्होंने वैन की सीट के नीचे छिपा रखी थी। पुलिस यह पता कर रही है कि ये महिलाएं पहले भी स्मैक ले जा चुकी है या पहली बार ले जा रही थी। वे कब से इस धंधे में लिप्त है।