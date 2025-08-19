Patrika LogoSwitch to English

झालावाड़

झालावाड़ से जयपुर ले जा रही थी 3 करोड़ की स्मैक, चार महिलाओं समेत छह तस्कर गिरफ्तार

झालावाड़ जिले के असनावर इलाके में पुलिस ने सोमवार देर रात चार महिला समेत छह जनों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 किलो 574 ग्राम स्मैक बरामद किया है। यह स्मैक कार से जयपुर ले जा रहे थे।

झालावाड़

kamlesh sharma

Aug 19, 2025

झालावाड़। झालावाड़ जिले के असनावर इलाके में पुलिस ने सोमवार देर रात चार महिला समेत छह जनों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 किलो 574 ग्राम स्मैक बरामद किया है। यह स्मैक कार से जयपुर ले जा रहे थे। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ 15 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने पूछताछ के बाद स्मैक सप्लाई करने वाले और डिलीवरी लेने वाले व्यक्तियों को भी डिटेन किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि थाना असनावर की टीम सोमवार देर रात नाकाबंदी के दौरान जांच कर रही थी। इसी दौरान अकलेरा की तरफ से एक वैन आई। इस वैन में कंवरपुरा निवासी गोरधन, झीकडिय़ा निवासी फूलचंद, अंजना बाई, कैला बाई, ममता बाई और गीता बाई बैठी हुई थी। एक महिला की गोदी में छोटा बच्चा भी था। पुलिस टीम को देखकर वे घबरा गए। इस पर पुलिस ने वैन की तलाशी ली तो अंदर 1 किलो 574 ग्राम स्मैक मिली।

पूछताछ में उन्होंने बताया कि यह स्मैक उन्हें दुर्जनपुरा हाल घाटोली निवासी हेमन्त तंवर ने दी थी। इसे उन्हें जयपुर में रामनगर निवासी राजेश उर्फ राजू को डिलीवर करना था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हेमन्त तंवर और राजेश को भी डिटेन कर लिया। राजेश को जयपुर से झालावाड़ लाया जा रहा है। अब पुलिस हेमन्त और राजेश से पूछताछ करेगी कि स्मैक की इतनी बड़ी खेप वे कहां से लाए और इसकी सप्लाई किसे करनी थी। उनसे पूछताछ कर पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जाएगा।

महिलाओं को बनाया ढाल

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गोरधन और फूलचंद ने अपने साथ चार महिला तस्करों को ढाल बनाया। ये चारों महिलाएं उनके ही परिवार की है। उन्हें लगा कि रास्ते में नाकाबंदी के दौरान पुलिस रोकती है तो महिलाओं और बच्चों को देखकर उनकी तलाशी नहीं लेगी और जाने देगी। वैन रोकने पर उनके चेहरे पर घबराहट देखकर पुलिस को शक हुआ तो वैन की तलाशी ली। उन्होंने वैन की सीट के नीचे छिपा रखी थी। पुलिस यह पता कर रही है कि ये महिलाएं पहले भी स्मैक ले जा चुकी है या पहली बार ले जा रही थी। वे कब से इस धंधे में लिप्त है।

Published on:

19 Aug 2025 05:32 pm

झालावाड़ से जयपुर ले जा रही थी 3 करोड़ की स्मैक, चार महिलाओं समेत छह तस्कर गिरफ्तार

