कमरे में पति-पत्नी मिलकर बना रहे थे नकली नोट, अचानक पुलिस पहुंची पुलिस…

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12.50 लाख रुपये के नकली नोट बरामद किए और उज्जैन निवासी आरोपी जितेन्द्र शर्मा व उनकी पत्नी रजनी शर्मा को गिरफ्तार किया। दोनों वर्तमान में झालावाड़ के चंद्रावती ग्रोथ सेंटर में किराए के मकान में रह रहे थे। पुलिस अन्य गिरोह के सदस्यों की भी तलाश कर रही है।