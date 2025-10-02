विदेशी लड़कियों समेत 15 युवक-युवती बंद थे कमरे में, दरवाजा खुलते ही उड़ गए सबके होश…

एआई की मदद से प्रतीकात्मक तस्वीर
Jodhpur Police Raid: जोधपुर में पुलिस ने एक स्पा सेंटर में छापा मारकर पंद्रह लोगों को अरेस्ट किया है। उनमें से आठ महिलाएं हैं जिनमें हरियाणा, पंजाब, बंगाल से लेकर तीन विदेशी युवतियां भी शामिल है। इस रेड के बाद हड़कंप मच गया है। रेड में पकड़े गए तमाम युवक जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। स्पा सेंटर के बारे में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर में कुछ और ही खेल चल रहा है। बाद में बुधवार शाम पुलिस ने यहां रेड की तो कई लोगों को अरेस्ट किया गया।
शास्त्री नगर पुलिस ने बताया कि स्पा सेंटर के बारे में सूचना मिली थी कि वहां पर विदेशी युवतियों का आना जाना है। जांच करने पहुंचे थे और उनके दस्तावेज जांच कर रहे थे, पता चला कि वे भी पूर्ण नहीं है। उसके बाद जब और जांच पड़ताल की तो पता चला कि स्पा की आड में देह व्यापार चल रहा है। जिन युवतियों और महिलाओं को पकड़ा गया है उनकी उम्र 28 साल से 35 साल के बीच है। इनमें से कुछ पंजाब, हरियाणा और बंगाल की रहने वाली है। साथ ही तीन अन्य युवतियों को भी पकड़ा गया है जो संभवतः थाईलैंड की रहने वाली है। उनके पास से उनके पासपोर्ट भी मिले हैं।
पुलिस ने बताया कि स्पा सेंटर के बारे में जानकारी मिली थी कि शाम होते ही अक्सर यहां भीड़ लगती थी और लोग बड़ी गाड़ियों में यहां आते थे। उसके बाद रात होते-होते और भीड़ लगती थी। लोगों को अंदेशा था कि स्पा की आड़ में अनैतिक गतिविधी चल रही है। पुलिस ने जब छापा मारा तो आखिर इसका पूरा खुलासा हो गया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने स्पा और मसाज सेंटर्स को लेकर नये नियम जारी किए थे।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग