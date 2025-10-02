Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

विदेशी लड़कियों समेत 15 युवक-युवती बंद थे कमरे में, दरवाजा खुलते ही उड़ गए सबके होश…

Jodhpur Shocking Crime: इनमें से कुछ पंजाब, हरियाणा और बंगाल की रहने वाली है। साथ ही तीन अन्य युवतियों को भी पकड़ा गया है जो संभवतः थाईलैंड की रहने वाली है। उनके पास से उनके पासपोर्ट भी मिले हैं।

2 min read

जोधपुर

image

Jayant Sharma

Oct 02, 2025

एआई की मदद से प्रतीकात्मक तस्वीर

Jodhpur Police Raid: जोधपुर में पुलिस ने एक स्पा सेंटर में छापा मारकर पंद्रह लोगों को अरेस्ट किया है। उनमें से आठ महिलाएं हैं जिनमें हरियाणा, पंजाब, बंगाल से लेकर तीन विदेशी युवतियां भी शामिल है। इस रेड के बाद हड़कंप मच गया है। रेड में पकड़े गए तमाम युवक जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। स्पा सेंटर के बारे में पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर में कुछ और ही खेल चल रहा है। बाद में बुधवार शाम पुलिस ने यहां रेड की तो कई लोगों को अरेस्ट किया गया।

शास्त्री नगर पुलिस ने बताया कि स्पा सेंटर के बारे में सूचना मिली थी कि वहां पर विदेशी युवतियों का आना जाना है। जांच करने पहुंचे थे और उनके दस्तावेज जांच कर रहे थे, पता चला कि वे भी पूर्ण नहीं है। उसके बाद जब और जांच पड़ताल की तो पता चला कि स्पा की आड में देह व्यापार चल रहा है। जिन युवतियों और महिलाओं को पकड़ा गया है उनकी उम्र 28 साल से 35 साल के बीच है। इनमें से कुछ पंजाब, हरियाणा और बंगाल की रहने वाली है। साथ ही तीन अन्य युवतियों को भी पकड़ा गया है जो संभवतः थाईलैंड की रहने वाली है। उनके पास से उनके पासपोर्ट भी मिले हैं।

पुलिस ने बताया कि स्पा सेंटर के बारे में जानकारी मिली थी कि शाम होते ही अक्सर यहां भीड़ लगती थी और लोग बड़ी गाड़ियों में यहां आते थे। उसके बाद रात होते-होते और भीड़ लगती थी। लोगों को अंदेशा था कि स्पा की आड़ में अनैतिक गतिविधी चल रही है। पुलिस ने जब छापा मारा तो आखिर इसका पूरा खुलासा हो गया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने स्पा और मसाज सेंटर्स को लेकर नये नियम जारी किए थे।

ये भी पढ़ें

गोरखपुर से जयपुर तक की खौफनाक दास्तान: ‘आश्रय’ देने वालों ने 15 साल की बच्ची के साथ वो किया, सुनकर रूह काँप जाएगी
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 08:06 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / विदेशी लड़कियों समेत 15 युवक-युवती बंद थे कमरे में, दरवाजा खुलते ही उड़ गए सबके होश…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dussehra 2025: राजस्थान में यहां है रावण का ससुराल, जहां शादी भी हुई और मंदिर भी बना, जानें शोक की परंपरा

Ravan Ka Sasural
जोधपुर

Jeera-Gold-Silver Price: अक्टूबर महीने के पहले ही दिन इतना महंगा हुआ जीरा, सोने-चांदी की कीमतों ने भी दिया झटका

jeera mandi bhav
जोधपुर

Ravan Dahan: जोधपुर में नीले रंग की अचकन और जूतियां पहनेगा रावण, दहन होने पर चीखेगा, आंखों से बरसेंगे 251 अंगारे

Ravan Dahan
जोधपुर

Jodhpur Hit and Run: बाइक चालक की जान लेकर कार भगा ले गया चालक, गुस्साए परिजनों ने नागौर हाईवे पर शव रखकर रास्ता रोका

Jodhpur Hit and Run
जोधपुर

Rajasthan: 300 KM दूर से बिना हेलमेट पाली पहुंच गया युवक, बाइक की तलाशी लेने पर NCB टीम के उड़े होश

opium smuggler
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.