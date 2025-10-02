विदेशी लड़कियों समेत 15 युवक-युवती बंद थे कमरे में, दरवाजा खुलते ही उड़ गए सबके होश…

शास्त्री नगर पुलिस ने बताया कि स्पा सेंटर के बारे में सूचना मिली थी कि वहां पर विदेशी युवतियों का आना जाना है। जांच करने पहुंचे थे और उनके दस्तावेज जांच कर रहे थे, पता चला कि वे भी पूर्ण नहीं है। उसके बाद जब और जांच पड़ताल की तो पता चला कि स्पा की आड में देह व्यापार चल रहा है। जिन युवतियों और महिलाओं को पकड़ा गया है उनकी उम्र 28 साल से 35 साल के बीच है। इनमें से कुछ पंजाब, हरियाणा और बंगाल की रहने वाली है। साथ ही तीन अन्य युवतियों को भी पकड़ा गया है जो संभवतः थाईलैंड की रहने वाली है। उनके पास से उनके पासपोर्ट भी मिले हैं।