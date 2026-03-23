राजस्थान में 23.5 एकड़ में बना रनवे, 190 करोड़ की लागत से होगा आधुनिक, उत्तर भारत के सबसे बड़े रनवे में शुमार

कोलाना हवाई पट्टी के आधुनिकीकरण योजना के तहत 35 करोड़ रुपए की लागत से नई टर्मिनल बिल्डिंग, 45 करोड़ रुपए से एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और 10 करोड़ निर्माण प्रस्तावित है। एयरपोर्ट विस्तार के लिए करीब 209 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। रनवे के दोनों ओर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। परिसर में लावारिस मवेशियों के प्रवेश को रोकने के लिए बाउंड्रीवाल भी बनाई जा चुकी है। पिछले दिनों यहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, योग गुरू बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के भी निजी विमान यहां उतर चुकें है।