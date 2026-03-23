Jhalawar: किश्त लेने पहुंचे कर्मचारी तो युवक ने दे दी जान, लोन पर ले रखा था इन्वर्टर

इस बात को लेकर उनके बीच बहस हो गई। थोड़ी देर बाद सुरेश का भाई और परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर आए और उन दोनों पर हमला कर दिया। आसपास के दुकानदारों ने बीच बचाव किया। सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सैटेलाइट अस्पताल पहुंचाया। जहां तरुणा को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी और उसके पति को उपचार के लिए झालावाड़ रैफर किया। थानाधिकारी अलका विश्नोई ने बताया कि पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर सुरेश राठौर और उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।