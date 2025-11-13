Jhalawar: घूस मामले में फरार हितेश लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन, 2 महीने पहले ही GST इंस्पेक्टर से नारकोटिक्स विभाग में ली थी ज्वाइनिंग

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि हितेश कुमार ने महज 2 माह पहले ही जीएसटी विभाग में इंस्पेक्टर के पद से इस्तीफा देकर नारकोटिक्स विभाग में ज्वाइनिंग ली थी। नए विभाग में आने के बाद उसने बेहद कम समय में रिश्वत के लिए लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। एसीबी सूत्रों के अनुसार हितेश लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन था और उसने भवानीमंडी में एक बड़ा मकान किराए पर लिया हुआ था। वह महंगी कारों से घूमता था और क्षेत्र में खुद को ‘‘सख्त अधिकारी’’ के रूप में पेश करता था।