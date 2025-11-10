ACB की बड़ी कार्रवाई, CBN इंस्पेक्टर के लिए लाखों की रिश्वत लेता दलाल गिरफ्तार, बेटे ने दी थी शिकायत

आरोपी की फोटो: पत्रिका
ACB Arrested Agent For Accepting Bribe: कोटा एसीबी स्पेशल यूनिट ने दलाल अकरम हुसैन को CBN इंस्पेक्टर के लिए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) के इंस्पेक्टर हितेश कुमार के लिए ली जा रही थी। आरोपी दलाल अकरम हुसैन को 20 हजार रुपए की असली मुद्रा और 2.80 लाख रुपए के डमी नोट के साथ पकड़ा गया।
परिवादी ने लिखित शिकायत दी थी कि उसके पिता को 7 नवंबर को CBN इंस्पेक्टर हितेश कुमार और उनके साथी द्वारा घर से उठा लिया। साथ ही पिता को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और 3 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी। इसके बाद एसीबी स्पेशल यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा ने इस शिकायत का सत्यापन करवाया। जिसके बाद रिश्वत की मांग सही निकली।
सत्यापन के बाद एसीबी ने ट्रेप कार्रवाई की योजना बनाई। दलाल अकरम हुसैन को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एसीबी ने उसके पास से 20 हजार रुपए की असली मुद्रा और 2.80 लाख रुपए के डमी नोट बरामद किए।
