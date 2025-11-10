ACB की बड़ी कार्रवाई, CBN इंस्पेक्टर के लिए लाखों की रिश्वत लेता दलाल गिरफ्तार, बेटे ने दी थी शिकायत

परिवादी ने लिखित शिकायत दी थी कि उसके पिता को 7 नवंबर को CBN इंस्पेक्टर हितेश कुमार और उनके साथी द्वारा घर से उठा लिया। साथ ही पिता को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और 3 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी। इसके बाद एसीबी स्पेशल यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकुल शर्मा ने इस शिकायत का सत्यापन करवाया। जिसके बाद रिश्वत की मांग सही निकली।