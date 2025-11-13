‘पुलिस वाले आए तो नाश्ता करवा देना…’, राजस्थान में यहां 5000 रुपए में बिकती है सड़कें

शहर में झालावाड़ रोड पर फल विक्रेताओं ने 10-12 फीट सड़क पर कब्जा कर रखा है। ईएसआई अस्पताल के आसपास 50 से अधिक ठेले लगते हैं। इस कारण आए दिन यातायात जाम होता है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी दिन में कई बार इस रोड से गुजरते हैं लेकिन हटाने की जहमत नहीं उठाते हैं। शहर में वीआईपी मूवमेंट होने पर ठेले गायब करवा दिए जाते हैं। डीसीएम रोड पर धानमंड़ी से लेकर जिला उद्योग केन्द्र तक बड़ी संख्या में ठेले लग रहे हैं। तीन दिन पहले प्रशासन ने हटाया था, लेकिन फिर आ जमे हैं।