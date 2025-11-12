Alwar Red Light Area: लड़की बोली- एक घंटे के 1000 रुपए लगेंगे… पुलिस की टेंशन छोड़ो, हाइवे के किनारे चल रहा जिस्मफरोशी का गंदा खेल

युवक ने बताया कि अलवर-राजगढ़ रोड पर गांव कलसाडा है। वह इसी इलाके में रहता है। उसने बताया कि एक बार रात के वक्त कुछ लड़कियों ने उसे बुलाया और 600 रुपये का चूना लगा दिया। यहां जब पुलिस आती है तो कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वही काम शुरू हो जाता है। हैरान करने वाली बात है कि कलसाडा में वेश्यावृत्ति का गंदा खेल कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन इस पर पुलिस-प्रशासन की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाए जाते।