Kota: 3 लाख की घूंस लेते पकड़ा नारकोटिक्स इंस्पेक्टर तो फाइल लेकर हुआ फरार, अधीक्षक से पूछताछ में सामने आई चौंकाने वाली बात

एसीबी सूत्रों के अनुसार कार्रवाई के दौरान निरीक्षक ने बिना किसी अपराध के चार लोगों को दफ्तर में बैठा रखा था, जिनमें बिजौलिया निवासी एक व्यक्ति और उसका नाबालिग बेटा भी था। बताया गया कि दोनों को छुड़वाने के लिए एक महिला अपने सोने के गहने बेचकर सवा लाख रुपए लेकर कार्यालय पहुंची थी। उसने एसीबी टीम को बताया कि उसके पति और बेटे को छोड़े जाने के बदले पैसे मांगे जा रहे थे। इसी प्रकार गंधार, मांडल और बिजौलिया के तीन अन्य लोगों को भी पिछले चार दिनों से कार्यालय में बैठाकर उनके परिजनों से रकम वसूली जा रही थी।