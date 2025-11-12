गर्लफ्रेंड के नाज-नखरे उठाने के लिए बना तस्कर…खुमारी में खरीदी कई महंगी गाड़ियां, जानें कौन हैं राजस्थान का छठवीं पास स्मगलर

पुलिस ने एसयूवी चालक गोकलाराम को पकड़ लिया। एसयूवी में 27 कट्टों में भरा 543.62 किलो डोडा पोस्त, मैग्जीन और 35 जिंदा कारतूस मिले। जिन्हें लूणी थाना पुलिस को सौंपे गए। एनडीपीएस एक्ट व ऑर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर बाड़मेर में सदर थाना अंतर्गत सरली गांव निवासी गोकलाराम (32) पुत्र मोटाराम जाट को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में एसआई गोरधनराम, एएनटीएफ के कांस्टेबल रमेश, रामनिवास और लूणी थाने के कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, देवाराम, गणपतलाल और इमरान शामिल रहे।