Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

गर्लफ्रेंड के नाज-नखरे उठाने के लिए बना तस्कर…खुमारी में खरीदी कई महंगी गाड़ियां, जानें कौन हैं राजस्थान का छठवीं पास स्मगलर

महंगी गाड़ियों और गर्लफ्रेंड के नाज-नखरे उठाने की चाह में राजस्थान का छठवीं पास युवक तस्कर बन गया। तस्करी से कमाई कर कई लग्जरी कारें खरीदी। 15 महीने जेल में रहने के बाद भी नहीं सुधरा।

3 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Nov 12, 2025

Barmer News

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

जोधपुर/बाड़मेर: एएनटीएफ ने लूणी थाना अंतर्गत खाराबेरा भीमावतान के पास एसयूवी से 27 कट्टों में भरा 543 किलो डोडा पोस्त के साथ एक चालक को पकड़ा। साथी पिस्तौल और मोबाइल लेकर भाग गया। अलग-अलग छह जोड़ी नंबर प्लेटें भी मिली हैं, जिन्हें लूणी थाना पुलिस को सौंप दिए गए। जब्त मादक पदार्थ की कीमत 82 लाख रुपए आंकी गई है।

महानिरीक्षक (एटीएस) विकास कुमार ने बताया, एसयूवी में डोडा पोस्त जोधपुर लाया जा रहा था। जो खाराबेरा पुरोहितान गांव से होकर आ रहा था। एएनटीएफ जोधपुर शहर और ग्रामीण ने सोमवार देर रात खाराबेरा पुरोहितान से लालकी व खाराबेरा भीमावतान गांव के तिराहे पर नाकाबंदी की। वहां आई एसयूवी को रोकने का इशारा किया गया।

चालक एसयूवी को लालकी की तरफ झाड़ियों व कच्चे मार्ग से भगाने का प्रयास करने लगा। एसयूवी पोल से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। एसआई प्रमित चौहान के नेतृत्व में पुलिस ने पीछा कर एसयूवी की घेराबंदी की। भैरू ने पुलिस पर पिस्तौल तानी और फिर भाग गया।

पुलिस ने एसयूवी चालक गोकलाराम को पकड़ लिया। एसयूवी में 27 कट्टों में भरा 543.62 किलो डोडा पोस्त, मैग्जीन और 35 जिंदा कारतूस मिले। जिन्हें लूणी थाना पुलिस को सौंपे गए। एनडीपीएस एक्ट व ऑर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर बाड़मेर में सदर थाना अंतर्गत सरली गांव निवासी गोकलाराम (32) पुत्र मोटाराम जाट को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में एसआई गोरधनराम, एएनटीएफ के कांस्टेबल रमेश, रामनिवास और लूणी थाने के कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, देवाराम, गणपतलाल और इमरान शामिल रहे।

एक महीने पहले छूटा था जेल से

गोकलाराम साल 2011 से 2015 तक हरियाणा से ट्रक में शराब भरकर गुजरात ले जाता था। जयपुर, चूरू और बालोतरा में वह पकड़ा भी गया था। साल 2016 से वह डोडा पोस्त तस्करी में लिप्त हुआ था। डोडा के साथ वह बाड़मेर के सदर थाने में पकड़ा गया था।

15 महीने जेल में रहने के बाद वह बाहर आया था। साल 2023 में निंबाहेड़ा में डोडा पोस्त पकड़ा गया था। वह फरार हो गया था। वह साल 2024 में गिरफ्तार किया जा सका था। गत 10 अक्टूबर को ही वह जमानत पर छूटा था और एक महीने बाद फिर गिरफ्तार हो गया।

गर्लफ्रेंड के खर्चे पूरे करने के लिए शुरू की तस्करी

गोकलाराम ने बताया, छठवीं कक्षा पास होने के बाद गांव में महंगी गाड़ियों में जाने का शौक लगा। कुछ साल बाद एक गर्लफ्रेंड भी बनी, जिसके खर्चे पूरे करने के लिए 2011 से 2015 तक शराब तस्करी की। इसके लिए हरियाणा से अवैध शराब की ट्रक भरकर गुजरात सप्लाई करता था।

इसके बाद शौक पूरे करने के कर्जा हो गया, जिसे उतारने के लिए 2016 में डोडा-पोस्त की सप्लाई शुरू की। दो साल बाद ही 2018 में बाड़मेर में भारी संख्या में अवैध डोडा-पोस्त के साथ सदर पुलिस के हाथों पकड़ा गया। 15 सालों से अवैध तस्करी के दौरान कई बार जेल भी गया।

देचू में होनी थी डोडा पोस्त की सप्लाई

डीसीपी (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल ने बताया कि गोकलाराम से पूछताछ में कई खुलासे हुए। उसके साथ पाली जिले में जाडन टोल नाका के पास निवासी भैरू लोहार था। फींच गांव निवासी मनीष पंवार पुत्र हनुमानराम बिश्नोई ने एसयूवी में दोनों को डोडा लाने भेजा था। गोकलाराम और भैरू चित्तौड़गढ़ में कपासन से 27 कट्टों में 543 किलो डोडा लेकर आ रहे थे। मनीष ने उन्हें देचू में सप्लाई देने का बताया था।

एसीपी (बोरानाडा) आनंद सिंह राजपुरोहित ने बताया कि एसयूवी के इंजन व चेसिस नंबर घिसे हुए हैं। इससे गाड़ी के चोरी की होने का अंदेशा है। पीछे की सभी सीटें खोली हुई थी। कार में अलग-अलग छह जोड़ी नंबर प्लेटें मिलीं। जो हर 60 किमी पर बदल देते थे। मैग्जीन और 35 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। पिस्तौल और मोबाइल भैरू साथ लेकर भागा था।

ये भी पढ़ें

युवक से जोर-जबरदस्ती बनाए अप्राकृतिक संबंध, वीडियो बनाकर कर दिया वायरल
उदयपुर
Unnatural act

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 12:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / गर्लफ्रेंड के नाज-नखरे उठाने के लिए बना तस्कर…खुमारी में खरीदी कई महंगी गाड़ियां, जानें कौन हैं राजस्थान का छठवीं पास स्मगलर

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बकरियां चराते-चराते करने लगा हेरोइन तस्करी, पाकिस्तान से मंगवाता था माल, कोड वर्ड में होती थी बात, 8 तस्कर गिरफ्तार

Barmer Heroin smuggling
बाड़मेर

Rajasthan: राजस्थान में बॉर्डर के पास गरजे जगुआर और सुखोई, ‘महा-गजराज’ में हाईवे पर उतरे लड़ाकू विमान

Air Force Mahagajraj exercise
बाड़मेर

राजस्थान में ये बड़ी पेयजल परियोजना ठप, कई गांवों में पानी का संकट

Rajasthan
बाड़मेर

महिला मित्र की इस चाल से पकड़ा गया इनामी अपराधी, जैसलमेर पार्टी का प्लान कैंसिल करके मिलने आया था, ANTF ने दबोचा

बाड़मेर

रेलवे का बड़ा फैसला, शालीमार एक्सप्रेस व बाड़मेर-यशवंतपुर एक्सप्रेस में किया गया बड़ा बदलाव

Railways Big Decision Shalimar Express and Barmer-Yeshwantpur Express Big Changes
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.