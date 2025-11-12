युवक से जोर-जबरदस्ती बनाए अप्राकृतिक संबंध, वीडियो बनाकर कर दिया वायरल



घर में घुसकर तंबू में आग लगा दी। घर के बाहर रखा ऑटो भी जला दिया। उसके माता-पिता ने मामला दर्ज करवाया। ऐसे में आरोपियों ने अगले दिन उसके भाई का अपहरण कर लिया। वह भाई को ढूंढ़ने गया तो झुंड बनाकर खड़े बदमाशों ने मारपीट कर दी। बंधक बना लिया और बाइक पर बैठाकर रामपुरा से आगे जंगल में ले गए।