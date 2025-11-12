युवक से जोर-जबरदस्ती बनाए अप्राकृतिक संबंध, वीडियो बनाकर कर दिया वायरल

उदयपुर पुलिस (पत्रिका फाइल फोटो)
उदयपुर: बड़गांव थाना पुलिस ने युवक का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाण्डीनाल निवासी शिवानाथ कालबेलिया, सुखाडिया नगर नाथद्वारा निवासी गणेशनाथ कालबेलिया और अंबाघाटी सवीना निवासी भंवर कालबेलिया को गिरफ्तार किया।
उल्लेखनीय है कि बांडी नाल कच्ची बस्ती बडगांव निवासी युवक ने मामला दर्ज कराया था। बताया कि एक अक्टूबर को बड़गांव निवासी शिवा कालबेलिया, भंवर कालबेलिया, कविता थूर निवासी मोहन कालबेलिया, थूर निवासी राहुल कालबेलिया, नाथद्वारा निवासी गणेश और अन्य 20-25 लोगों ने वारदात की।
घर में घुसकर तंबू में आग लगा दी। घर के बाहर रखा ऑटो भी जला दिया। उसके माता-पिता ने मामला दर्ज करवाया। ऐसे में आरोपियों ने अगले दिन उसके भाई का अपहरण कर लिया। वह भाई को ढूंढ़ने गया तो झुंड बनाकर खड़े बदमाशों ने मारपीट कर दी। बंधक बना लिया और बाइक पर बैठाकर रामपुरा से आगे जंगल में ले गए।
वहां उसे निर्वस्त्र कर अप्राकृतिक कृत्य कर दिया। आरोपियों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। फिर युवक को दूर ले जाकर बाल काटे, आंखों में मिर्च झोंक और फिर शहर में छोड़कर भाग गए। युवक के साथ हुए घटनाक्रम के पीछे एक महिला की मौत वजह बताई गई। आरोपियों ने पीड़ित के परिवार पर शंका जताई थी।
