Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

युवक से जोर-जबरदस्ती बनाए अप्राकृतिक संबंध, वीडियो बनाकर कर दिया वायरल

एक युवक से अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने अप्राकृतिक कृत्य का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 12, 2025

Unnatural act

उदयपुर पुलिस (पत्रिका फाइल फोटो)

उदयपुर: बड़गांव थाना पुलिस ने युवक का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी बाण्डीनाल निवासी शिवानाथ कालबेलिया, सुखाडिया नगर नाथद्वारा निवासी गणेशनाथ कालबेलिया और अंबाघाटी सवीना निवासी भंवर कालबेलिया को गिरफ्तार किया।


उल्लेखनीय है कि बांडी नाल कच्ची बस्ती बडगांव निवासी युवक ने मामला दर्ज कराया था। बताया कि एक अक्टूबर को बड़गांव निवासी शिवा कालबेलिया, भंवर कालबेलिया, कविता थूर निवासी मोहन कालबेलिया, थूर निवासी राहुल कालबेलिया, नाथद्वारा निवासी गणेश और अन्य 20-25 लोगों ने वारदात की।


घर में घुसकर तंबू में आग लगा दी। घर के बाहर रखा ऑटो भी जला दिया। उसके माता-पिता ने मामला दर्ज करवाया। ऐसे में आरोपियों ने अगले दिन उसके भाई का अपहरण कर लिया। वह भाई को ढूंढ़ने गया तो झुंड बनाकर खड़े बदमाशों ने मारपीट कर दी। बंधक बना लिया और बाइक पर बैठाकर रामपुरा से आगे जंगल में ले गए।


वहां उसे निर्वस्त्र कर अप्राकृतिक कृत्य कर दिया। आरोपियों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। फिर युवक को दूर ले जाकर बाल काटे, आंखों में मिर्च झोंक और फिर शहर में छोड़कर भाग गए। युवक के साथ हुए घटनाक्रम के पीछे एक महिला की मौत वजह बताई गई। आरोपियों ने पीड़ित के परिवार पर शंका जताई थी।

ये भी पढ़ें

बकरियां चराते-चराते करने लगा हेरोइन तस्करी, पाकिस्तान से मंगवाता था माल, कोड वर्ड में होती थी बात, 8 तस्कर गिरफ्तार
बाड़मेर
Barmer Heroin smuggling

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Nov 2025 11:34 am

Published on:

12 Nov 2025 11:17 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / युवक से जोर-जबरदस्ती बनाए अप्राकृतिक संबंध, वीडियो बनाकर कर दिया वायरल

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Murder: शव को टुकड़ों में काट डाला…और फिर कट्टे में भरकर फेंका, गहने लूटने के लिए की थी निर्मम हत्या

Crime News
उदयपुर

फर्नीचर शोरूम में भीषण आग, एक घंटे मशक्कत के बाद पाया काबू

उदयपुर

उदयपुर में रेलवे ट्रैक पर फेंसिंग की जरूरत, सुरक्षा बढ़ेगी और हादसे होंगे कम

उदयपुर

बर्ड विलेज मेनार में दिखा यूरेशियन हॉबी और यूरोपियन रोलर

उदयपुर

Rajasthan Tourism : उदयपुर में पर्यटकों का बूम, दीवाने हुए विदेशी सैलानी, अक्टूबर माह में टूटा रिकॉर्ड

Rajasthan Tourism Udaipur sees tourist boom record broken in October foreign tourists go crazy
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.