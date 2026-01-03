3 जनवरी 2026,

शनिवार

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन व चना तेज, लहसुन मंदा

लहसुन लगभग 2000 कट्टे की आवक रही। भाव 4000 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

2 min read
कोटा

image

Shailendra Tiwari

Jan 03, 2026

Kota mandi bhav

भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 75000 कट्टे की रही। गेहूं 50, सोयाबीन 50 चना 50 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 2000 कट्टे की आवक रही। भाव 4000 से 14500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन 1000 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में स्थिरता रही।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2550 से 2651, धान सुगन्धा 2400 से 3201, धान (1509) 3000 से 3551, धान (1847) 2800 से 3401, धान (1718-1885) 2600 से 3811, धान (पूसा-1) 2400 से 3700, धान (1401) 3600 से 3800, धान दागी 1200 से 2800, सोयाबीन 3000 से 4951, सरसों 6000 से 6780, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 11000, मैथी 4000 से 5550, धनिया बादामी 7500 से 9300, धनिया ईगल 8500 से 9500, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4000 से 7200, चना देशी 4700 से 5200, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5101, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2260, चंबल 2235, सदाबहार 2120, लोकल रिफाइंड 2010, दीप ज्योति 2140, सरसों स्वास्तिक 2575, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2980, कोटा स्वास्तिक 2590, सोना सिक्का 2860, कटारिया गोल्ड 2625 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4080 से 4120 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6400-6600, तुअर दाल 78000-11000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी में गिरावट, सोना स्थिर

सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी के भाव में गिरावट रही। सोने के भाव में स्थिरता रही। चांदी के भाव 2000 रुपए प्रति किलो गिरावट के साथ 233000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 138000 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 138700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 138000

गोल्ड (22 k) :127778

गोल्ड (20 k) : 120000

गोल्ड (18 k) : 110400

गोल्ड (14 k) : 97183

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन व चना तेज, लहसुन मंदा

