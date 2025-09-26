बरौनी ग्वालियर सहित 17 ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन, ये ट्रेनें नहीं जाएंगी झांसी

17 trains including Barauni Gwalior diverted वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 के रेल ट्रैक में परिवर्तन किया जा रहा है। अब बेलास्टलेस ट्रैक बनाया जा रहा है। जिसके कारण 22 गाड़ियों को निरस्त कर दिया गया है। जबकि 17 गाड़ियों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। जिसमें बरौनी-ग्वालियर, जम्मू तवी-हजूर साहिब नांदेड़, श्री माता वैष्णो देवी कटरा-चेन्नई, श्री माता वैष्णो देवी कटरा-कन्याकुमारी शामिल हैं।
उत्तर मध्य रेलवे से मिली जानकारी के हरिद्वार लोकमान्य तिलक 12172 के रेल मार्ग में परिवर्तन किया गया है। यह गाड़ी मथुरा-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बीना की जगह मथुरा-बयाना-सोगरिया-रुठियाई होते हुए बिना जाएगी। यह परिवर्तन 28 नवंबर से 6 जनवरी के बीच के लिए किया गया है। कालका साईं नगर शिरडी 22456, दिल्ली सराय रोहिल्ला यशवंतपुर 12214, हजरत निजामुद्दीन हुजूर साहब नांदेड 12754, श्री माता वैष्णो देवी कटरा कन्याकुमारी 16318, चंडीगढ़ मदुरई 20494, श्री माता वैष्णो देवी कटरा पुरट्चि तलैवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल 16032, श्री माता वैष्णो देवी कटरा तिरुनेलवेली 16788 के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। यह गाड़ी मथुरा-बयाना-सोगरिया-रुठियाई-बीना होते हुए जाएगी।
इसी प्रकार बरेली-लोकमान्य तिलक टर्मिनल 14314, बरेली-इंदौर 14320, आगरा कैंट-लोकमान्य तिलक टर्मिनल 12162, जम्मू तवी-तिरुपति 22706, जम्मू तवी हजूर साहिब नांदेड़ 12752, हजरत निजामुद्दीन अंबिकापुर 22408, जम्मू तवी पुणे 11078 के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। यह गाड़ी ग्वालियर गुना बीना होते हुए जाएगी। जबकि 11123 ग्वालियर बरौनी और 11124 बरौनी-ग्वालियर, दतिया, झांसी की जगह ग्वालियर से इटावा होते हुए कानपुर आएगी।