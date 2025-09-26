बरौनी ग्वालियर सहित 17 ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन, ये ट्रेनें नहीं जाएंगी झांसी

उत्तर मध्य रेलवे से मिली जानकारी के हरिद्वार लोकमान्य तिलक 12172 के रेल मार्ग में परिवर्तन किया गया है। यह गाड़ी मथुरा-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बीना की जगह मथुरा-बयाना-सोगरिया-रुठियाई होते हुए बिना जाएगी। यह परिवर्तन 28 नवंबर से 6 जनवरी के बीच के लिए किया गया है। कालका साईं नगर शिरडी 22456, दिल्ली सराय रोहिल्ला यशवंतपुर 12214, हजरत निजामुद्दीन हुजूर साहब नांदेड 12754, श्री माता वैष्णो देवी कटरा कन्याकुमारी 16318, चंडीगढ़ मदुरई 20494, श्री माता वैष्णो देवी कटरा पुरट्चि तलैवर डॉक्टर एमजी रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल 16032, श्री माता वैष्णो देवी कटरा तिरुनेलवेली 16788 के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है। यह गाड़ी मथुरा-बयाना-सोगरिया-रुठियाई-बीना होते हुए जाएगी।