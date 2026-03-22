सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान- झांसी में सिलेंडर भरा ट्रक भाजपा ने गायब कराया

Case of theft of a truck full of cylinders in Jhansi: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव ने झांसी में चोरी हुए सिलेंडर भरे ट्रक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वालों ने ही सिलेंडरों से भरा ट्रक चोरी कराया है। जिसमें आधे खाली सिलेंडर मिले हैं। दरअसल झांसी में बीते 6 मार्च को सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में 524 सिलेंडरों से भरा ट्रक चोरी कर लिया गया था, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कुछ दिनों बाद खाली ट्रक भी सड़क किनारे बरामद हुआ, लेकिन बाद में घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एसएसपी झांसी ने बताया कि 524 सिलेंडर बरामद कर लिया गया है, जिसमें 135 सिलेंडर खाली हैं। इसी मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। ‌