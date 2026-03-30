पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, बोले- सपा सरकार में हर जिले में था एक माफिया

Former state president Bhupendra Chaudhary: झांसी में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान प्रत्येक जिले में एक माफिया होता था। यही समाजवादी पार्टी का स्वभाव है और उनके स्वभाव के विपरीत कुछ होता है तो कष्ट होना स्वाभाविक है। प्रदेश में योगी सरकार ने माफिया तंत्र को समाप्त करने का काम किया है। अब प्रदेश में कानून का राज है। भूपेंद्र चौधरी हनुमान मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 'धुरंधर दो' मूवी को देखकर अखिलेश यादव को दुख स्वाभाविक है।