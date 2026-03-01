होमगार्ड की मौत से शादी वाले घर में मचा कोहराम, 19 अप्रैल को बेटी की आनी है बारात

Home Guard dies on duty in Jhansi: झांसी में होमगार्ड की अचानक तबियत बिगड़ गई। थाने में तैनात साथियों ने स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद होमगार्ड को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान होमगार्ड की मौत हो गई। घटना की जानकारी होमगार्ड के परिवार वालों को दी गई, जो जैसा था वैसे ही अस्पताल की तरफ भागा। मृतक के घर में बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी, पत्नी शादी का कार्ड बांटने के लिए गई थी, अन्य कार्यक्रम भी शुरू हो गए थे। घटना की जानकारी मिलते ही घर वालों का रो-रो कर बुरा हाल है। पत्नी की स्थिति ज्यादा खराब थी। वह बेहोश हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला बबीना थाना का है।