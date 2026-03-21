सेना के लिए गोला बारूद सप्लाई करने वाली फैक्ट्री में गिरी आकाशीय बिजली, बारूद धमाके में एक की मौत, तीन घायल

Lightning struck the Indo Gulf Factory: झांसी में देर रात भारतीय सेना को गोला बारूद सप्लाई करने वाली फैक्ट्री इंडो गल्फ के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज एक किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। लोगों के घरों के शीशे टूट गए, दीवारों में दरार आ गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे फैक्ट्री मैनेजर निरीक्षण कर रहे थे, इसी बीच एक और धमाका हुआ जिसमें कई लोग झुलस गए। सभी को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इधर फैक्ट्री में आवागमन पर रोक लगा दी गई, राहत और बचाव कार्य जारी है। ‌