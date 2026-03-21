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झांसी

सेना के लिए गोला बारूद सप्लाई करने वाली फैक्ट्री में गिरी आकाशीय बिजली, बारूद धमाके में एक की मौत, तीन घायल

Lightning struck gunpowder factory: झांसी स्थित इंडो गल्फ फैक्ट्री के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई। खिड़कियों के शीशे टूट गए, दीवारों में दरारें पड़ गईं।

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झांसी

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Narendra Awasthi

Mar 21, 2026

मौके पर खड़ी एंबुलेंस, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

Lightning struck the Indo Gulf Factory: झांसी में देर रात भारतीय सेना को गोला बारूद सप्लाई करने वाली फैक्ट्री इंडो गल्फ के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज एक किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। लोगों के घरों के शीशे टूट गए, दीवारों में दरार आ गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे फैक्ट्री मैनेजर निरीक्षण कर रहे थे, इसी बीच एक और धमाका हुआ जिसमें कई लोग झुलस गए। सभी को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां एक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इधर फैक्ट्री में आवागमन पर रोक लगा दी गई, राहत और बचाव कार्य जारी है। ‌

बबीना में स्थित है इंडो गल्फ फैक्ट्री

उत्तर प्रदेश के झांसी के बबीना में इंडो गल्फ लिमिटेड फैक्ट्री स्थापित है। फैक्ट्री में भारतीय सेना के लिए गोला बारूद का निर्माण किया जाता है। बीते शुक्रवार की रात करीब 10 बजे फैक्ट्री के एक हिस्से के ऊपर आकाशीय बिजली गिरी। इसके साथ ही बादल भी गरजने लगे। आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर आग लगी और जोर का धमाका हुआ। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे फैक्ट्री मैनेजर अखिलेश ने निरीक्षण किया। मौके पर स्टाफ भी मौजूद था।

निरीक्षण के दौरान एक और हुआ धमाका

फैक्ट्री मैनेजर के निरीक्षण के दौरान एक और धमाका हुआ। यह धमाका पहले हुए धमाके से कई गुना अधिक था। निरीक्षण करने वालों को संभालने का भी मौका नहीं मिला। इसकी आवाज एक किलोमीटर के क्षेत्रफल में सुनाई पड़ी।  जिसकी चपेट में  निरीक्षण कर रहे फैक्ट्री मैनेजर अखिलेश, मधुकर रेड्डी, सेवक राम धाकड़, और नवल यादव निवासी बबीना घायल हो गए। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायल नवल को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के घर में कोहराम मच गया।

पूरे इलाके की घेराबंदी की गई

सुरक्षा की दृष्टि से घटना के बाद पूरे इलाके की बिजली काट दी गई। पुलिस ने घेराबंदी करके अंदर जाने पर रोक लगा दी। एसएसपी झांसी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि यह फैक्ट्री नया खेड़ा के सुकुवां-ढुकुवां मार्ग पर स्थित इंडो गल्फ फैक्ट्री में आकाशीय बिजली गिरने से धमाका हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है। इंडो गर्ल फैक्ट्री से सेना को गोला बारूद की सप्लाई की जाती है। जिसे बबीना में स्थापित किया गया है। आकाशीय बिजली के बाद हुए नुकसान का भी निरीक्षण किया जा रहा है।

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Updated on:

21 Mar 2026 08:35 am

Published on:

21 Mar 2026 08:25 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / सेना के लिए गोला बारूद सप्लाई करने वाली फैक्ट्री में गिरी आकाशीय बिजली, बारूद धमाके में एक की मौत, तीन घायल

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