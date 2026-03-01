Jhansi Weather:गर्मी के बीच अचानक बदलेगा मौसम का खेल! इस तारीख को झांसी में होगी तेज बारिश और आंधी—जानें पूरा अपडेट

झांसी में मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 26 और 27 मार्च को जिले में बारिश हो सकती है। इस दौरान करीब 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। जिसका असर आज भी मौसम का बदला हुआ स्वरूप देखने को मिला। दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश का असर झांसी तक पहुंचा। दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही और ठंडी हवाएं चलती रहीं। हालांकि दोपहर में हल्की धूप जरूर निकली, लेकिन सूरज की तपिश सामान्य दिनों की तुलना में कम महसूस हुई।