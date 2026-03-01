23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

Jhansi Weather:गर्मी के बीच अचानक बदलेगा मौसम का खेल! इस तारीख को झांसी में होगी तेज बारिश और आंधी—जानें पूरा अपडेट

Jhansi Weather Update:झांसी में पश्चिमी विक्षोभ के असर से 26-27 मार्च को बारिश और तेज हवाओं के आसार हैं। जिसके चलते तापमान में गिरावट आएगी। सोमवार को बादल और ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना रहा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Avanish Kumar

Mar 23, 2026

झांसी में मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 26 और 27 मार्च को जिले में बारिश हो सकती है। इस दौरान करीब 40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। जिसका असर आज भी मौसम का बदला हुआ स्वरूप देखने को मिला। दिल्ली-एनसीआर में हुई बारिश का असर झांसी तक पहुंचा। दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही और ठंडी हवाएं चलती रहीं। हालांकि दोपहर में हल्की धूप जरूर निकली, लेकिन सूरज की तपिश सामान्य दिनों की तुलना में कम महसूस हुई।

शाम होते ही बढ़ी ठंडक, तेज हवाओं ने बदला माहौल

शाम के समय मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में घने बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। इससे वातावरण में ठंडक घुल गई और लोगों को गर्मी से कुछ राहत महसूस हुई। मौसम के इस बदलाव ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है।

सामान्य से कम दर्ज हुआ तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है। तापमान में यह गिरावट मौसम में बदलाव का स्पष्ट संकेत दे रही है।

10 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना

कृषि विज्ञान केंद्र भरारी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. आदित्य कुमार सिंह के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते 26 और 27 मार्च को झांसी जिले में कुल मिलाकर करीब 10 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी।

किसानों और आम लोगों के लिए अहम

मौसम में यह बदलाव किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हल्की से मध्यम बारिश फसलों के लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन तेज हवाएं नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। ऐसे में किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।वहीं आम लोगों के लिए यह मौसम राहत भरा साबित हो सकता है, क्योंकि लगातार बढ़ती गर्मी के बीच यह बदलाव ठंडक लेकर आएगा। हालांकि तेज हवाओं और संभावित बारिश के चलते लोगों को सावधानी बरतने की भी जरूरत है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CG Weather Update

Rajasthan Weather News

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Mar 2026 10:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / Jhansi Weather:गर्मी के बीच अचानक बदलेगा मौसम का खेल! इस तारीख को झांसी में होगी तेज बारिश और आंधी—जानें पूरा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

होमगार्ड की मौत से शादी वाले घर में मचा कोहराम, 19 अप्रैल को बेटी की आनी है बारात

होमगार्ड की मौत, फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी

सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान- झांसी में सिलेंडर भरा ट्रक भाजपा ने गायब कराया

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, फोटो सोर्स- X समाजवादी पार्टी
झांसी

क्या मस्जिदों में हड्‌डी फेंक सकते हैं? अखिलेश यादव पर भड़कीं मंत्री बेबी रानी मौर्य

अखिलेश यादव बनाम बेबी रानी मौर्य
झांसी

रिश्तों की ‘अर्थी’: 15 बीघा जमीन के लिए बेटों ने रोकी पिता की मुखाग्नि, पुलिस के आने के बाद हुआ संस्कार

झांसी

सेना के लिए गोला बारूद सप्लाई करने वाली फैक्ट्री में गिरी आकाशीय बिजली, बारूद धमाके में एक की मौत, तीन घायल

मौके पर खड़ी एंबुलेंस, फोटो सोर्स- पत्रिका
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.