झांसी में भाजपा की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गंगा हमारी मां हैं। गंगा मां पर जाकर रोजा इफ्तार पार्टी की, लेकिन मुर्गे खा-खाकर टांगें (हड्डियां) फेंकने की इजाजत किसने दे दी? बेबी रानी ने पूछा कि क्या इनकी मस्जिदों में जाकर जानवरों की हड्डियां फेंक सकते हैं? अगर ऐसा किया तो दंगे हो जाएंगे।

उन्होंने अखिलेश पर आरोप लगाया कि उन्हें हिंदुओं की आस्था की कोई चिंता नहीं है। वे सिर्फ तुष्टिकरण और वोटबैंक की राजनीति कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि गंगा हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, इसलिए नदी में कचरा या हड्डियां फेंकना गलत है।