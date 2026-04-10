सनकी प्रेमी ने प्रेमिका और 3 साल के मासूम को काटा, लाशों के साथ बिताईं 2 रातें

हत्या के बाद आरोपी ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। उसने खाना खाया और दो रातों तक उन्हीं शवों के पास सोता रहा। तीसरे दिन जब गर्मी के कारण लाशों से बदबू आने लगी, तब उसे पकड़े जाने का डर हुआ। 4 अप्रैल की रात को वह नीलू के शव को बाइक से ले जाकर सड़क किनारे फेंक आया और पहचान छिपाने के लिए पत्थर से चेहरा कुचल दिया। वहीं, बच्चे के शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया। बाद में 7 अप्रैल को उसने पेट्रोल डालकर बच्चे के शव को जला दिया, ताकि कोई सबूत न बचे।