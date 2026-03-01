महिला शिक्षिका की टॉयलेट क्लीनर पीने से हुई मौत, प्रिंसिपल पति की गोद में थोड़ा दम

संजय राठौड़ ने बताया कि उनकी पत्नी की किडनी खराब हो गई थी। जिसका इलाज चल रहा था। अब तक करीब 10 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। लेकिन राहत नहीं मिली। इन्हीं कारणों से पत्नी परेशान रहती थी। ‌मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से बातचीत की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।झांसी में सरकारी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की सरकारी शिक्षिका पत्नी ने टॉयलेट क्लीनर भी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला शिक्षिका की मौत से घर में कोहराम मच गया।