8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झांसी

खुशखबरी: रक्षाबंधन-जन्माष्टमी पर झांसी से मथुरा, गोविंदपुरी, हजरत निजामुद्दीन के लिए विशेष रेलगाड़ी

Jhansi to Mathura, Govindpuri, Hazrat Nizamuddin Special train उत्तर मध्य रेलवे रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के अवसर पर तीन अनारक्षित विशेष (Unreserved Special) रेल गाड़ियां चला रहा है। यह गाड़ी इन तिथियां पर मथुरा, गोविंदपुरी और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेगी।

झांसी

Narendra Awasthi

Aug 08, 2025

जन्माष्टमी और रक्षाबंधन पर विशेष ट्रेन (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)
फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब)

Jhansi to Mathura, Govindpuri, Hazrat Nizamuddin Special train उत्तर मध्य रेलवे ने रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के अवसर पर विशेष रेलगाड़ी चलाने का निश्चय किया है। यह गाड़ी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से गोविंदपुरी, मथुरा और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलाई जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे के अनुसार यह गाड़ियां अनारक्षित होगी और आज 8 अगस्त से नीचे लिखी विशेष तिथियां पर चलेगी।

झांसी से गोविंदपुरी के बीच विशेष ट्रेन

वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से गोविंदपुरी की बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन नंबर 01825 और ट्रेन नंबर 01826, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त को आवागमन करेगी। यह ट्रेन झांसी से 13:30 पर खुलेगी। जो चिरगांव, मौठ, ऐट, उरई, कालपी, पुखरायां, भीमसेन होते हुए 18:10 पर गोविंदपुरी पहुंचेगी। गोविंदपुरी से यह ट्रेन 18:40 पर खुलेगी। जो 23:40 पर झांसी पहुंचेगी। ट्रेन में सामान्य श्रेणी के आठ डिब्बे होंगे।

ये भी पढ़ें

August month Public Holidays: 9, 10, 14, 15, 16, 17 अगस्त को रहेगा अवकाश, जानें वजह
कन्नौज
अगस्त महीने में सार्वजनिक अवकाश (फोटो सोर्स- पत्रिका)

झांसी से मथुरा के बीच विशेष ट्रेन

झांसी से मथुरा के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 01827 और जीरो ट्रेन नंबर 01828, 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से और 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त को मथुरा से खुलेगी। जिसमें सामान्य श्रेणी के 10 डिब्बे रहेंगे। यह गाड़ी 15:45 से पर झांसी से खुलेगी। जो दतिया, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट होते हुए 21:30 पर मथुरा पहुंचेगी। जबकि मथुरा से यह ट्रेन सुबह 4:25 पर खुलेगी और 9:30 बजे झांसी पहुंचेगी।

झांसी से हजरत निजामुद्दीन के बीच अनारक्षित विशेष रेलगाड़ी

वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से हजरत निजामुद्दीन के बीच विशेष ट्रेन चलेगी। ट्रेन नंबर 01823 और ट्रेन नंबर 01824, 8 अगस्त, 9 अगस्त और 10 अगस्त को झांसी से 13:45 पर खुलेगी जो दतिया, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा होते हुए रात में 12:30 पर हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। इसी प्रकार हजरत निजामुद्दीन से यह गाड़ी 9 अगस्त 10 अगस्त और 11 अगस्त को दोपहर 2:00 बजे खुलेगी। जो रात में 9:30 पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी। ‌

ये भी पढ़ें

IMD का दिन का तीसरा अलर्ट: शाम 6 बजे के लिए जारी की गई चेतावनी, 21 जिलों मौसम का तांडव
कानपुर
मौसम विभाग का रेड अलर्ट (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Aug 2025 08:13 am

Published on:

08 Aug 2025 08:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / खुशखबरी: रक्षाबंधन-जन्माष्टमी पर झांसी से मथुरा, गोविंदपुरी, हजरत निजामुद्दीन के लिए विशेष रेलगाड़ी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.