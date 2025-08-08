खुशखबरी: रक्षाबंधन-जन्माष्टमी पर झांसी से मथुरा, गोविंदपुरी, हजरत निजामुद्दीन के लिए विशेष रेलगाड़ी

झांसी से मथुरा के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 01827 और जीरो ट्रेन नंबर 01828, 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से और 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त को मथुरा से खुलेगी। जिसमें सामान्य श्रेणी के 10 डिब्बे रहेंगे। यह गाड़ी 15:45 से पर झांसी से खुलेगी। जो दतिया, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट होते हुए 21:30 पर मथुरा पहुंचेगी। जबकि मथुरा से यह ट्रेन सुबह 4:25 पर खुलेगी और 9:30 बजे झांसी पहुंचेगी।