झांसी को 631 करोड़ रुपए की सौगात: 15.572 किमी का ग्रीनफील्ड बाईपास, दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ेगा

झांसी में दो राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने के लिए ग्रीन फील्ड बाईपास बनाने की मंजूरी दी गई है। यह बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और राष्ट्रीय राजमार्ग 39 को आपस में जोड़ेगा। इसकी कुल लंबाई 15.572 किलोमीटर है। ग्रीन फील्ड बाईपास बनने में 631.73 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी भी दे दी गई है। इसके बन जाने से ललितपुर और कानपुर के बीच चलने वाले वाहनों को अब झांसी में घुसने की जरूरत नहीं होगी। इससे जाम से भी छुटकारा मिलेगा और समय की भी बचत होगी। सांसद अनुराग शर्मा ने ग्रीन फील्ड बाईपास की मंजूरी मिलने पर हर्ष व्यक्त किया है।