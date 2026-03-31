होटल में युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला, बदबू आने के बाद लोगों को हुई जानकारी

A young man was found hanging inside a hotel room in Jhansi: झांसी में होटल के कमरे के अंदर एक युवक का शव लटका हुआ मिला। कमरे से बदबू आ रही थी। इसके बाद लोगों को घटना की जानकारी हुई। होटल संचालक ने बताया कि युवक 29 मार्च को शराब पीकर कमरे में आया था। आज बदबू आने के बाद उसकी मौत की जानकारी हुई। होटल संचालक ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच कर रही है। मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है।