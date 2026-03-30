रोडवेज बस-ट्रक-वैन में जबरदस्त टक्कर, बस के परखच्चे उड़े, मचा कोहराम, 13 यात्री घायल

Jhansi Road Accident: झांसी में हुए दर्दनाक हादसे में तेरह यात्री घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है।‌ घटना के समय ट्रक चालक को झपकी लग गई और वह नियंत्रण खोकर डिवाइडर फांदते हुए दूसरी तरफ निकल गया और सामने से आ रही बस से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। इसी बीच बस के पीछे चल रही वैन भी अनियंत्रित होकर बस के पीछे टकरा गई। एक साथ तीन गाड़ियों कीे टकराने पर मौके पर कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इधर रोडवेज बस की टक्कर की जानकारी मिलते ही मौके पर अधिकारीगण पहुंच गए। घटना बड़ागांव थाना क्षेत्र का है।