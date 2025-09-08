पत्नी के सामने बीच सड़क पर पति को मारी गोलियां; मौत, 6 साल पहले की रंजिश बनी वजह

सोमवार दोपहर करीब 1 बजे अरविंद यादव अपनी पत्नी संगीता के साथ बुलेट मोटरसाइकिल से भोजला गांव के पास जा रहे थे। उन्होंने एसबीआई की स्थानीय शाखा से 2 लाख रुपये निकाले थे, ताकि बैंक का पर्सनल लोन चुका सकें। रास्ते में 5-6 बाइकों पर सवार 10-12 हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें अरविंद को दो गोलियां सामने और दो पीछे से लगीं। संगीता ने बताया कि हमलावरों में पूर्व प्रधान रिंकू यादव, उनके बेटे अजीत, मिथुन, राहुल, संजय और अन्य शामिल थे। वारदात के बाद हमलावर हवा में गोलियां चलाते हुए भाग गए।