तभी मिलेगी थानेदारी और चौकी इंचार्जीं… जब परीक्षा में आएंगे अव्वल, बागपत SP का अनूठा प्रयोग

बागपत पुलिस लाइन और बड़ौत के जेपी पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई इंस्पेक्टरों और दरोगाओं की परीक्षा के दौरान नकल का भी खेल चला। अधिकारी जब निरीक्षण के लिए पहुंचे, तो सभी ने अनुशासन दिखाते हुए प्रश्नों को हल करना शुरू कर दी। वहीं, जैसे ही अधिकारी निरीक्षण करने के बाद वापस लौटे, तो इंस्पेक्टर और दरोगा नकल करते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान वे एक-दूसरे से प्रश्नों के उत्तर पूछते नजर आए। वहीं, बागपत पुलिस लाइन में तो एक इंस्पेक्टर पास में खड़ा होकर दूसरे इंस्पेक्टर को प्रश्नों के उत्तर बताता नजर आया।