UP weather alert: अगले 48 घंटे तक इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, आंधी, ओलावृष्टि की भी संभावना

UP weather predictions: मौसम विभाग ने आज से सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार इसका असर सबसे अधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा। इसके साथ ही पूर्वी यूपी और मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों में भी बारिश होगी। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। इससे सबसे अधिक फसलों को नुकसान होने का डर है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार 20 मार्च को पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। 21 मार्च को को भी बारिश होगी। इस दौरान 3 से 6 डिग्री के बीच तापमान में गिरावट आएगी। आसमान में घने काले बादल छाए रहेंगे।