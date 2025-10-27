झांसी में 12 साल के मासूम की हत्या: गला रेतने के बाद प्राइवेट पार्ट काटा, भूसे के कमरे में छिपाई लाश, मां-पिता बेहोश

झांसी में 12 साल के मासूम की हत्या! Image Source - 'X' @JhansiPolice
12 year old boy murder in Jhansi: झांसी जिले के बबीना थाना क्षेत्र के पुरा गांव में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। 12 साल के साहिल नामक बच्चे की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मिले हैं। शव को खेत पर बने भूसे वाले कमरे में छिपाया गया था, जिसके बाहर से ताला लगा था। जब बच्चा शाम तक घर नहीं लौटा तो परिवारवालों ने खोजबीन शुरू की। खेत पर पहुंचे तो कमरे का ताला बंद मिला। जब चाबी से दरवाजा खोला गया, तो अंदर का नजारा देख परिजनों के होश उड़ गए। साहिल की लाश भूसे के बीच पड़ी थी।
साहिल के चाचा सुंदर सिंह ने बताया कि उसका भतीजा बबीना के मॉर्डन पब्लिक स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ता था। सोमवार को वह स्कूल नहीं गया था। दोपहर करीब 2 बजे वह घर से भैंसों को लाने खेत पर गया था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा। जब वह नहीं आया तो उसकी मां कांति देवी बेचैन होकर खेत पर पहुंची। खेत पर कमरे का ताला बंद देखकर उन्हें शक हुआ। उन्होंने तुरंत परिवार के अन्य सदस्यों को सूचना दी और सब लोग मौके पर जुट गए।
परिजनों ने घर से दूसरी चाबी मंगवाई और कमरे का ताला खोला तो अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। साहिल की लाश जमीन पर पड़ी थी, गले और प्राइवेट पार्ट पर गहरे जख्म थे। भूसे के बीच खून से सना एक हंसिया मिला, जिससे हत्या किए जाने की आशंका है। घटना की खबर पूरे गांव में फैल गई। मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। मां कांति देवी और पिता रंजीत यादव अपने इकलौते बेटे की लाश देख बेसुध हो गए।
बच्चे के पिता रंजीत यादव ने आरोप लगाया है कि उनके भाई अवतार सिंह और भाभी मंजू ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते उनके बेटे की हत्या की है। बताया गया कि दोनों भाइयों के बीच एक खलिहान को लेकर छह साल से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में बोलचाल तक बंद हो गई थी। पिता का कहना है कि उसी दुश्मनी का बदला लेने के लिए बेटे की जान ले ली गई।
साहिल अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उससे छोटी उसकी एक 10 साल की बहन है। पिता रंजीत एक फैक्ट्री में काम करते हैं जबकि मां कांति देवी गृहिणी हैं। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में मातम पसरा हुआ है और हर किसी की जुबां पर एक ही सवाल है, आखिर कोई रिश्तेदार इतना निर्दयी कैसे हो सकता है?
हत्या की सूचना पर एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, सीओ सदर अरीबा नोमान और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने खेत वाले कमरे को सील कर साक्ष्य जुटाए। एसएसपी ने मृतक के पिता से विस्तृत जानकारी ली और पोस्टमॉर्टम के आदेश दिए। मंगलवार को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद कई खुलासे होने की उम्मीद है।
पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर साहिल के ताऊ अवतार और ताई मंजू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि टीम बनाकर सभी कोणों से जांच की जा रही है ताकि हत्या की असल वजह सामने लाई जा सके।
बड़ी खबरेंView All
झांसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग