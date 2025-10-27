झांसी में 12 साल के मासूम की हत्या: गला रेतने के बाद प्राइवेट पार्ट काटा, भूसे के कमरे में छिपाई लाश, मां-पिता बेहोश

12 year old boy murder in Jhansi: झांसी जिले के बबीना थाना क्षेत्र के पुरा गांव में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। 12 साल के साहिल नामक बच्चे की बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी गई। बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मिले हैं। शव को खेत पर बने भूसे वाले कमरे में छिपाया गया था, जिसके बाहर से ताला लगा था। जब बच्चा शाम तक घर नहीं लौटा तो परिवारवालों ने खोजबीन शुरू की। खेत पर पहुंचे तो कमरे का ताला बंद मिला। जब चाबी से दरवाजा खोला गया, तो अंदर का नजारा देख परिजनों के होश उड़ गए। साहिल की लाश भूसे के बीच पड़ी थी।