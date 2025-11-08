Patrika LogoSwitch to English

झांसी

बेरहमी की हद! दो बहुओं ने 80 वर्षीय सास को रातभर बांधकर पीटा, जान बचाकर थाने पहुंचीं तो अधिकारियों के उड़े होश

Jhansi News: झांसी में 80 वर्षीय मन्नू देवी को जमीन के विवाद में उनकी दो बहुओं और छोटे बेटे ने बेरहमी से पीटा और डाई पिलाने की कोशिश की। रातभर की यातना के बाद बुजुर्ग महिला लंगड़ाते हुए थाने पहुंचीं, जहां CO सिटी ने खुद उन्हें कुर्सी पर बैठाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है।

2 min read
झांसी

image

Mohd Danish

Nov 08, 2025

jhansi 80 year old woman assaulted by daughters in law land dispute case

बेरहमी की हद! AI Generated Image

80 year old woman assaulted by daughters in law in Jhansi: झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में 80 वर्षीय मन्नू देवी जब लंगड़ाती हुई थाने पहुंचीं तो उनकी हालत देखकर पुलिस भी दंग रह गई। उनकी हड्डियां कांप रही थीं, कपड़े खून और मिट्टी से सने थे। जैसे ही वे थाने के बाहर गिरीं, CO सिटी भागते हुए आए और खुद कुर्सी उठाकर लाए। पानी पिलाया तो बुजुर्ग महिला फूट-फूटकर रोने लगीं। उन्होंने रोते हुए कहा- “साहब, मुझे मेरी ही बहुओं से बचा लो… रातभर मारा, पीटा, डाई पिलाने की कोशिश की… अब जान का डर है।”

दोनों बहुओं ने बेरहमी से पीटा, डंडों से काले निशान पड़े

पीड़िता मन्नू देवी ने बताया कि 6 नवंबर की रात बड़ा बेटा घर पर नहीं था। इसी का फायदा उठाकर दोनों बहुओं राममूर्ति और कुंती ने उन पर हमला कर दिया। पहले थप्पड़ मारे, फिर डंडों से पीटा। इतनी पिटाई की कि उनके हाथ-पैर सुन्न पड़ गए। इसके बाद एक ग्लास में डाई घोलकर जबरन पिलाने की कोशिश की। रातभर उन्हें मारा-पीटा गया। शरीर पर जगह-जगह काले निशान पड़ चुके हैं। किसी तरह जान बचाते हुए उन्होंने सुबह अपने बड़े बेटे को बुलाया और थाने पहुंचीं।

जमीन पर चल रहा है विवाद, छोटा बेटा भी बहुओं के साथ

मन्नू देवी ने बताया कि पति की मौत के बाद उनके हिस्से की 3 बीघा जमीन उनके नाम हो गई थी। दोनों बहुएं और छोटा बेटा संतराम अब वही जमीन हड़पना चाहते हैं। जबकि दोनों बेटों को उनकी हिस्सेदारी पहले ही दी जा चुकी है। जमीन न देने पर बहुएं उन्हें गालियां देती हैं, खाना तक नहीं देतीं, कई-कई दिन भूखा-प्यासा रखती हैं। धमकी देती हैं कि अगर जमीन नहीं दी तो जान से मार देंगे। बड़ा बेटा मंगल उनकी सेवा करता है, लेकिन रोज-रोज के झगड़ों से परेशान होकर वह 5 नवंबर को रिश्तेदारों को बुलाने बाहर गया था।

बहुओं पर हत्या की नीयत से हमला करने का आरोप

पीड़िता ने बयान में कहा कि बहुएं अक्सर उन्हें कहती हैं कि जिंदगी भर जमीन संभालकर बैठी हो, दे दो। लेकिन वे जवाब देती थीं- “हम जिंदा हैं तो कैसे दे दें? मरेंगे तो खुद ही मिल जाएगी।” इसी लालच में दोनों बहुओं ने उन्हें मारने की पूरी तैयारी कर रखी थी। डाई पिलाने की कोशिश के दौरान वे जान बचाकर भागीं। उन्होंने कहा- “भगवान ने बचा लिया, नहीं तो आज मैं जिंदा नहीं होती।”

पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपी फरार

थाने में शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने दोनों बहुओं और छोटे बेटे संतराम के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। तीनों आरोपी फिलहाल फरार हैं। पुलिस टीम उनकी तलाश में दबिशें दे रही है। सीओ सिटी ने आश्वासन दिया है कि बुजुर्ग महिला को सुरक्षा दी जाएगी और जांच पूरी पारदर्शिता से होगी।

Published on:

08 Nov 2025 11:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / बेरहमी की हद! दो बहुओं ने 80 वर्षीय सास को रातभर बांधकर पीटा, जान बचाकर थाने पहुंचीं तो अधिकारियों के उड़े होश

