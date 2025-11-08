बेरहमी की हद! दो बहुओं ने 80 वर्षीय सास को रातभर बांधकर पीटा, जान बचाकर थाने पहुंचीं तो अधिकारियों के उड़े होश

मन्नू देवी ने बताया कि पति की मौत के बाद उनके हिस्से की 3 बीघा जमीन उनके नाम हो गई थी। दोनों बहुएं और छोटा बेटा संतराम अब वही जमीन हड़पना चाहते हैं। जबकि दोनों बेटों को उनकी हिस्सेदारी पहले ही दी जा चुकी है। जमीन न देने पर बहुएं उन्हें गालियां देती हैं, खाना तक नहीं देतीं, कई-कई दिन भूखा-प्यासा रखती हैं। धमकी देती हैं कि अगर जमीन नहीं दी तो जान से मार देंगे। बड़ा बेटा मंगल उनकी सेवा करता है, लेकिन रोज-रोज के झगड़ों से परेशान होकर वह 5 नवंबर को रिश्तेदारों को बुलाने बाहर गया था।