Jhansi Accident: झांसी में श्रद्धालुओं से भरी दो ट्रॉलियां खाई में गिरीं, एक महिला की मौत, 20 से ज्यादा घायल

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
Jhansi Accident: झांसी जिले के समथर थाना क्षेत्र में रविवार आधी रात एक बड़ा हादसा हो गया। मां रतनगढ़ देवी के दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं से भरी दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अचानक बेकाबू होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरीं। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। घायलों में आठ की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
Jhansi Accident: जानकारी के मुताबिक, पूंछ क्षेत्र के धौरका गांव के ग्रामीण हर साल दीपावली के मौके पर मां रतनगढ़ देवी के लिए जवारे चढ़ाने जाते हैं। रविवार की रात लगभग 30 श्रद्धालु दो ट्रॉलियों में सवार होकर भजन-कीर्तन करते हुए रतनगढ़ मंदिर की ओर जा रहे थे। जब उनका वाहन बुढ़ेरा घाट के पास पहुंचा। तभी ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो गया। और चालक का संतुलन बिगड़ गया। देखते ही देखते दोनों ट्रॉलियां सड़क किनारे खाई में पलट गईं।
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। जयकारों की आवाजें चीख-पुकार में बदल गईं। आस-पास के ग्रामीण बचाव कार्य में जुट गए और पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। समथर थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह, एसडीएम मोंठ अवनीश तिवारी, सीओ अजय श्रोतिय समेत पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा और ट्रॉलियों के नीचे दबे लोगों को निकाला। घायलों को समथर और मोंठ सीएचसी भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने सीता (28) पत्नी धर्मेंद्र राजपूत को मृत घोषित कर दिया।
एसपी ग्रामीण डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि हादसा यूपी-एमपी बॉर्डर के पास हुआ है। सभी श्रद्धालु मां रतनगढ़ मंदिर की ओर जा रहे थे। एक महिला की मौत हुई है। जबकि घायलों का इलाज जारी है। हादसे की जांच की जा रही है। वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक, भाजपा नेता कपिल मुद्गिल और मृतका के परिजन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। प्रशासन ने सभी को बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया है।
झांसी
उत्तर प्रदेश
