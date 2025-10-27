Jhansi Accident: झांसी में श्रद्धालुओं से भरी दो ट्रॉलियां खाई में गिरीं, एक महिला की मौत, 20 से ज्यादा घायल

Jhansi Accident: झांसी जिले के समथर थाना क्षेत्र में रविवार आधी रात एक बड़ा हादसा हो गया। मां रतनगढ़ देवी के दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं से भरी दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अचानक बेकाबू होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरीं। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। घायलों में आठ की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।