Jhansi police encounter maharashtra criminals: झांसी में पुलिस की सटीक कार्रवाई ने अपराधियों के सिर चढ़कर बोलने वाला खौफ पैदा कर दिया। सोमवार रात नवाबाद थाने के क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी और तीसरे को गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश इस कदर डर गए कि उन्होंने पुलिस से माफी मांगते हुए कहा कि अब यूपी में अपराध नहीं करेंगे।