झांसी

साहब! जान बख्‍श दो, अब नहीं आऊंगा…गलती हो गई, एनकाउंटर के बाद गिड़गिड़ाया बदमाश

Jhansi Encounter News: झांसी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दो लाख रुपये, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। घायल अपराधियों ने पुलिस से माफी मांगते हुए कहा कि अब यूपी में अपराध नहीं करेंगे।

2 min read

झांसी

image

Mohd Danish

Oct 15, 2025

jhansi encounter maharashtra criminals shot caught police action

झांसी एनकाउंटर में बदमाशों ने पुलिस से मांगी माफी | पत्रिका फाइल फोटो।

Jhansi police encounter maharashtra criminals: झांसी में पुलिस की सटीक कार्रवाई ने अपराधियों के सिर चढ़कर बोलने वाला खौफ पैदा कर दिया। सोमवार रात नवाबाद थाने के क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी और तीसरे को गिरफ्तार किया गया। घायल बदमाश इस कदर डर गए कि उन्होंने पुलिस से माफी मांगते हुए कहा कि अब यूपी में अपराध नहीं करेंगे।

24 घंटे पहले हुईं कार चोरी की घटनाएं

घटना से पहले झांसी महानगर में हितैषी बनकर कार चोरी करने वाले इन बदमाशों की दो शिकायतें मिलीं। नवाबाद थाने की पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की और स्वॉट टीम की मदद से सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर अपराधियों की तलाश शुरू की। देर रात सूचना मिली कि सुकुंवा ढुकवां कालोनी के पीछे जंगल में बदमाश छिपे हैं।

पुलिस का काउंटर अटैक

जैसे ही पुलिस ने बदमाशों को घेरा, वे भागने लगे और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में काउंटर अटैक किया। मुठभेड़ में गणेश और शक्ति नाम के दो बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे बदमाश विश्वनाथ को गिरफ्तार किया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर दो और बदमाश भागने में सफल रहे।

घायल बदमाशों ने पुलिस से की माफी

घायल बदमाशों ने खौफ के चलते पुलिस से माफी मांगी और साफ कह दिया कि अब वह यूपी में अपराध नहीं करेंगे। उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उनके पास से चोरी किए गए दो लाख रुपये, दस्तावेज, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं।

अलग-अलग जिलों में करते थे अपराध

पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह सभी आपस में रिश्तेदार हैं और महाराष्ट्र के नंदूरवार जिले के रहने वाले हैं। अपराधी पहले लोगों से कहते कि उनके पैसे गिर गए या टायर पंचर हो गया, जैसे ही लोग मदद के लिए गाड़ी से उतरते, वे घटना को अंजाम दे देते।

पुलिस की सतर्कता ने रोक दी बड़े पैमाने पर अपराध की योजना

झांसी पुलिस की सतर्कता और मुठभेड़ ने इस गिरोह की गतिविधियों को नाकाम कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से न केवल दो लाख रुपये और हथियार बरामद हुए, बल्कि भविष्य में होने वाले कई अपराधों को भी रोका गया।

Updated on:

15 Oct 2025 03:32 pm

Published on:

15 Oct 2025 03:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / साहब! जान बख्‍श दो, अब नहीं आऊंगा…गलती हो गई, एनकाउंटर के बाद गिड़गिड़ाया बदमाश

