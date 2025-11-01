झांसी में बेटी से छेड़छाड़ पर फूटा मां का गुस्सा,भतीजे के प्राइवेट पार्ट पर वार कर रेता गला फिर…

झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के पुरा गांव में 12 साल के साहिल की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस वारदात को उसकी ताई मंजू यादव ने अंजाम दिया था। कुछ दिन पहले साहिल ने अपनी ताई मंजू की 13 साल की बेटी का हाथ पकड़कर अभद्रता की थी। मंजू ने तब उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना और आए दिन बेटी से बदतमीजी करता रहा। इससे मंजू बहुत नाराज़ थी और उसने पति अवतार यादव और भतीजे सतेंद्र यादव के साथ मिलकर साहिल को खत्म करने की साजिश रची।