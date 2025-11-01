झांसी में बेटी से छेड़छाड़ पर फूटा मां का गुस्सा,भतीजे के प्राइवेट पार्ट पर वार कर रेता गला फिर…

बेटी से छेड़छाड़ पर फूटा मां का गुस्सा
झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के पुरा गांव में 12 साल के साहिल की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। साहिल की हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी ताई मंजू यादव ही निकली। मंजू को अपने भतीजे की हरकतों से काफी नफरत थी। कुछ दिन पहले साहिल ने मंजू की 13 साल की बेटी का हाथ पकड़कर अभद्रता की थी। इस बात से गुस्सा होकर मंजू ने उसकी हत्या करने की योजना बना ली।
27 अक्टूबर को साहिल जब खेत में अकेला था, तब मंजू वहां पहुंची और भूसे के कमरे में हंसिया से उसका गला काट दिया। इसके बाद उसने साहिल के प्राइवेट पार्ट पर भी वार किया और कमरे को बाहर से बंद करके घर लौट आई। हत्या के बाद मंजू पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के पुरा गांव में 12 साल के साहिल की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस वारदात को उसकी ताई मंजू यादव ने अंजाम दिया था। कुछ दिन पहले साहिल ने अपनी ताई मंजू की 13 साल की बेटी का हाथ पकड़कर अभद्रता की थी। मंजू ने तब उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना और आए दिन बेटी से बदतमीजी करता रहा। इससे मंजू बहुत नाराज़ थी और उसने पति अवतार यादव और भतीजे सतेंद्र यादव के साथ मिलकर साहिल को खत्म करने की साजिश रची।
साहिल उस दिन खेत पर अकेला गया था। मंजू को यह बात पता चली तो वह भी पीछे-पीछे पहुंच गई। बारिश हो रही थी और साहिल भूसे वाले कमरे में था। मंजू ने पहले उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने गुस्से में हंसिया से उसका गला काट दिया और फिर प्राइवेट पार्ट पर वार किया। इसके बाद मंजू ने कमरे में बाहर से ताला लगाया, घर आकर हाथ धोए और खून लगे कपड़े जला दिए।
पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मंजू ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसके पति और भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने खून से सना हंसिया भी बरामद किया है। एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति ने बताया कि तीनों आरोपी गांव के ही रहने वाले हैं और हत्या की वजह बदले की भावना थी।
