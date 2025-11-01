Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झांसी

झांसी में बेटी से छेड़छाड़ पर फूटा मां का गुस्सा,भतीजे के प्राइवेट पार्ट पर वार कर रेता गला फिर…

झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के पुरा गांव में 12 साल के साहिल की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। साहिल की हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी ताई मंजू यादव ही निकली।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Krishna Rai

Nov 01, 2025

बेटी से छेड़छाड़ पर फूटा मां का गुस्सा

बेटी से छेड़छाड़ पर फूटा मां का गुस्सा

झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के पुरा गांव में 12 साल के साहिल की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। साहिल की हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी ताई मंजू यादव ही निकली। मंजू को अपने भतीजे की हरकतों से काफी नफरत थी। कुछ दिन पहले साहिल ने मंजू की 13 साल की बेटी का हाथ पकड़कर अभद्रता की थी। इस बात से गुस्सा होकर मंजू ने उसकी हत्या करने की योजना बना ली।

हंसिया से काटा गला

27 अक्टूबर को साहिल जब खेत में अकेला था, तब मंजू वहां पहुंची और भूसे के कमरे में हंसिया से उसका गला काट दिया। इसके बाद उसने साहिल के प्राइवेट पार्ट पर भी वार किया और कमरे को बाहर से बंद करके घर लौट आई। हत्या के बाद मंजू पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

12 साल के साहिल की हत्या की गुत्थी सुलझी

झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के पुरा गांव में 12 साल के साहिल की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस वारदात को उसकी ताई मंजू यादव ने अंजाम दिया था। कुछ दिन पहले साहिल ने अपनी ताई मंजू की 13 साल की बेटी का हाथ पकड़कर अभद्रता की थी। मंजू ने तब उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना और आए दिन बेटी से बदतमीजी करता रहा। इससे मंजू बहुत नाराज़ थी और उसने पति अवतार यादव और भतीजे सतेंद्र यादव के साथ मिलकर साहिल को खत्म करने की साजिश रची।

साहिल उस दिन खेत पर अकेला गया था। मंजू को यह बात पता चली तो वह भी पीछे-पीछे पहुंच गई। बारिश हो रही थी और साहिल भूसे वाले कमरे में था। मंजू ने पहले उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने गुस्से में हंसिया से उसका गला काट दिया और फिर प्राइवेट पार्ट पर वार किया। इसके बाद मंजू ने कमरे में बाहर से ताला लगाया, घर आकर हाथ धोए और खून लगे कपड़े जला दिए।

पुलिस ने सख्ती से की पूछताछ

पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो मंजू ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसके पति और भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने खून से सना हंसिया भी बरामद किया है। एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति ने बताया कि तीनों आरोपी गांव के ही रहने वाले हैं और हत्या की वजह बदले की भावना थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 11:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / झांसी में बेटी से छेड़छाड़ पर फूटा मां का गुस्सा,भतीजे के प्राइवेट पार्ट पर वार कर रेता गला फिर…

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जबरन पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था पति; मना किया तो 2 मंजिला इमारत से फेंक कर निकाली भड़ास

jhansi husband wanted to force his wife to have physical relations she refused then he threw her off roof
झांसी

12 साल के मासूम की गला रेतने के बाद हत्या, भूसे के कमरे में छिपाई लाश

jhansi 12 year old boy murder property dispute
झांसी

Jhansi Accident: झांसी में श्रद्धालुओं से भरी दो ट्रॉलियां खाई में गिरीं, एक महिला की मौत, 20 से ज्यादा घायल

Jhansi
झांसी

निषाद पार्टी जिलाध्यक्ष की पत्नी ने की आत्महत्या: मां बोली उसकी बेटी बहुत दिलेर, दामाद के कई लड़कियों से संबंध

झांसी

दिवाली के दिन पसरा मातम; इकलौते बेटे ने पेट्रोल डालकर खुद को किया आग के हवाले, सिर्फ हड्डियां देख मां बेहोश

man burned alive on chhoti diwali 2025 in jhansi
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.