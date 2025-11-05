क्रिकेट खेल रहे 30 साल के LIC अफसर की मौत, बॉलिंग करते समय पानी पिया…उल्टी हुई; गिर पड़े

घटना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सिद्धेश्वर इलाके स्थित जीआईसी ग्राउंड पर सुबह करीब सात बजे हुई। रविंद्र अपने दोस्तों के साथ मैच खेल रहे थे। वह तीसरा ओवर फेंक रहे थे। प्यास लगने पर उन्होंने बीच में रुककर पानी पिया। तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, उल्टियां होने लगीं और वे मैदान पर ही बेसुध होकर गिर पड़े। दोस्तों ने फौरन 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया और उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों की जांच के बाद रविंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।