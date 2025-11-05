Patrika LogoSwitch to English

झांसी

क्रिकेट खेल रहे 30 साल के LIC अफसर की मौत, बॉलिंग करते समय पानी पिया…उल्टी हुई; गिर पड़े

कार्तिक पूर्णिमा और गुरुनानक जयंती की छुट्टी पर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे 30 वर्षीय भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के विकास अधिकारी रविंद्र कुमार अहिरवार की तबीयत बिगड़ गई।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 05, 2025

झांसी में क्रिकेट खेलते समय LIC अधिकारी की हुई मौत, PC- AI and X

झांसी में क्रिकेट खेल रहे एक LIC अफसर की मौत हो गई। कार्तिक पूर्णिमा और गुरुनानक जयंती पर अवकाश होने के चलते वह दोस्तों के साथ GIC ग्राउंड में क्रिकेट खेलने पहुंचे थे। बॉलिंग के दौरान पानी पीते ही उन्हें उल्टियां होने लगीं और वे गिर पड़े। अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की सटीक वजह स्पष्ट होगी।

तीसरा ओवर फेंक रहे थे LIC अधिकारी

घटना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सिद्धेश्वर इलाके स्थित जीआईसी ग्राउंड पर सुबह करीब सात बजे हुई। रविंद्र अपने दोस्तों के साथ मैच खेल रहे थे। वह तीसरा ओवर फेंक रहे थे। प्यास लगने पर उन्होंने बीच में रुककर पानी पिया। तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, उल्टियां होने लगीं और वे मैदान पर ही बेसुध होकर गिर पड़े। दोस्तों ने फौरन 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया और उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों की जांच के बाद रविंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

जल्द ही होने वाली थी रविंद्र की शादी

रविंद्र नालगंज, सीपरी बाजार के निवासी थे। उनके पिता स्वामी प्रसाद अहिरवार राजमिस्त्री का काम करते हैं। बड़ा भाई विकास गुजरात के अहमदाबाद में मारुति कंपनी में नौकरी करता है, जबकि सबसे छोटा भाई अरविंद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है, और रविंद्र के लिए भी रिश्ते आने लगे थे।

घर से एक किलोमीटर की दूरी पर है ग्राउंड

छोटे भाई अरविंद ने बताया, 'घर से ग्राउंड की दूरी करीब एक किलोमीटर है। तबीयत खराब होने पर दोस्तों ने मुझे फोन किया। हम सीधे अस्पताल पहुंचे। भाई को कोई पुरानी बीमारी नहीं थी। तीन महीने पहले ही उन्होंने बॉडी चेकअप कराया था, जिसमें सब कुछ सामान्य था। खेलकूद के वे बेहद शौकीन थे।'

दो साल पहले ही लगी थी नौकरी

परिजनों के अनुसार, रविंद्र को दो साल पहले ही LIC में विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिली थी। वे खेलकूद के दीवाने थे और अक्सर दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करते थे। बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा और गुरुनानक जंयती होने के कारण ऑफिस में छुट्टी होने पर वे सुबह ही दोस्तों संग ग्राउंड पहुंचे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी सुबह साबित होगी।

Updated on:

05 Nov 2025 04:58 pm

Published on:

05 Nov 2025 04:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / क्रिकेट खेल रहे 30 साल के LIC अफसर की मौत, बॉलिंग करते समय पानी पिया…उल्टी हुई; गिर पड़े

