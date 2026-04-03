प्री मानसून का कहर: 4 अप्रैल को आंधी तूफान, बादल गरजने और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान

Pre-monsoon havoc: मौसम विभाग के अनुसार फ्री मानसून के दौरान अचानक बड़ा परिवर्तन आता है, देखते-देखते बादल गरजने के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। इस दौरान ओलावृष्टि गिरने की कोई संभावना बनी रहती है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। लेकिन प्री-मानसून के दौरान होने वाले उलटफेर से इनकार नहीं किया जा सकता। मौसम विभाग के अनुसार आज झांसी आसमान में बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान छत्तीस डिग्री रहने की संभावना है, रात में मौसम बदल सकता है। शनिवार 4 अप्रैल को गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आंधी चलने की संभावना है। आने वाले 6 दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा।‌