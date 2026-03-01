अज्ञात वाहन की टक्कर से सीनियर ब्रांच मैनेजर की दर्दनाक मौत, घर का एकलौता चिराग

Jhansi road accident: झांसी में ब्रांच से वापस जा रहे सीनियर ब्रांच मैनेजर की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अनियंत्रित होकर बाइक डिवाइडर से टकरा गई। मौके पर मौजूद लोगों और राहगीरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घरवालों को घटना की जानकारी दी गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। जो जैसा था वैसा ही मेडिकल कॉलेज की तरफ भाग गया। इधर पुलिस ने घरवालों से बातचीत की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।