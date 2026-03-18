यूपी में बारिशों का दौरा: 19 से होगी शुरुआत, 20 मार्च को झमाझम बारिश, आंधी, ओलावृष्टि की चेतावनी

फोटो सोर्स- पत्रिका
UP weather alert: मौसम विभाग ने आज से मौसम में उलटफेर का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर भारत सहित पहाड़ी क्षेत्रों में ओले पड़ने की संभावना है। इस दौरान आंधी भी आ सकती है। 19-20-21 मार्च तक बारिश की गतिविधियां पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेंगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि इस दौरान तापमान में कमी आएगी, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। किसानों के लिए आने वाले चार दिन आफत भरे होंगे, जब तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि उनकी फसलों पर कहर बनकर टूटेगा।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों तक बारिश, ओले गिरने की संभावना है। झमाझम बारिश भी होगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि आज 18 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 24 घंटे बाद 19 मार्च से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। 20 मार्च को इसका असर दिखाई पड़ेगा। पूरे प्रदेश में बारिश का आसार है।
कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, औरैया में भी अच्छी बारिश की संभावना है। इस दौरान बढ़ते तापमान में ब्रेक लगेगा। अधिकतम तापमान में 6-7 डिग्री की कमी आने की संभावना है। जिससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश लोगों के लिए आफत बनेगी। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों का नुकसान होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार झांसी में आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रहने का अनुमान है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। हल्की और परिवर्ती हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल सकती है। रात में आसमान साफ रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं मौसम को प्रभावित करेंगी। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।
19 मार्च गुरुवार का तापमान डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। 20 तारीख से मौसम में परिवर्तन आएगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। दोपहर के समय गरज और चमक के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इस दौरान जोरदार आंधी चलने की संभावना है। दोपहर में 50% और रात में 60% बारिश होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में डिग्री की कमी आएगी। गुरुवार का अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री रहने का अनुमान है।
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