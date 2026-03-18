यूपी में बारिशों का दौरा: 19 से होगी शुरुआत, 20 मार्च को झमाझम बारिश, आंधी, ओलावृष्टि की चेतावनी

UP weather alert: मौसम विभाग ने आज से मौसम में उलटफेर का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार उत्तर भारत सहित पहाड़ी क्षेत्रों में ओले पड़ने की संभावना है। इस दौरान आंधी भी आ सकती है। 19-20-21 मार्च तक बारिश की गतिविधियां पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेंगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने बताया कि इस दौरान तापमान में कमी आएगी, गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। ‌किसानों के लिए आने वाले चार दिन आफत भरे होंगे, जब तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि उनकी फसलों पर कहर बनकर टूटेगा।