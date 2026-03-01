अभी तो सहेलियों और टीचर्स को भेजा, गहने लेकर नहीं आई तो…, अश्लील वीडियो से टूटी गई शादी

Marriage broken by ashlil video: झांसी में शादी तय होने के बाद युवक और युवती के बीच बातचीत शुरू हो गई, और एक साथ घूमना-फिरना भी शुरू हो गया। इसी बीच युवक ने धोखे से अश्लील वीडियो बना लिया। शादी के पहले हुई यह घटना युवती के जीवन के लिए अभिशाप बन गई। जब युवक के घर वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी, जिसके कारण शादी टूट गई। दूसरी जगह शादी तय हुई तो युवक ने अश्लील वीडियो सहेलियों को भेज दिया। जिसके कारण युवती की शादी टूट गई। थाने में तहरीर देकर युवती ने युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मामला प्रेम नगर थाना क्षेत्र का है।