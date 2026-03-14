मौसम का तांडव: पश्चिमी विक्षोभ और कई सर्कुलेशन का असर, ओला वृष्टि के साथ भारी बारिश की चेतावनी

UP weather update: मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ और समुद्री क्षेत्र में उथल-पुथल को लेकर चेतावनी जारी की है। जिसके अनुसार इस हफ्ते मौसम में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। ओला वृष्टि के साथ भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने किसानों को सलाह दी है कि खेतों की कटाई करके फसल को सुरक्षित जगह पहुंचा दें। वरना ओलावृष्टि और बारिश से फसल बर्बाद हो सकती है।‌ मौसम विभाग के अनुसार झांसी में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दक्षिण और पश्चिमी हवाओं का असर मौसम पर दिखाई पड़ेगा। 20 मार्च शुक्रवार को झमाझम बारिश होने की संभावना है।