मदद करना पड़ा भारी…पति-पत्नी और ब्वॉयफ्रेंड के खेल में फंस गया युवक, जमकर हुई धुनाई

मामला एक होटल का है। मऊरानीपुर के रहने वाले राजेश को कुछ दिनों से पत्नी पर शक हो रहा था। परिजनों के मुताबिक, सोमवार शाम को पत्नी किसी युवक से मिलने होटल चली गई। खबर लगते ही राजेश भी पीछा करते हुए पहुंच गया। कमरे में घुसा तो पत्नी किसी युवक के साथ थी, लेकिन पति को देखते ही वो फरार हो गया। पत्नी ने होटल में मौजूद पड़ोसी सोनू को देखा और मदद मांगी। 'मेरे घरवाले आ गए, हेल्प कर दो, पकड़ न लें,' ये कहकर उसने सोनू से पीछे के गेट से निकलने की गुजारिश की। सोनू किसी काम से होटल आया था, लेकिन महिला की हालत देख सहानुभूति में मदद करने लगा। तभी राजेश ने दोनों को साथ बात करते देख लिया। आगबबूला पति ने चिल्लाया, 'ये तेरा प्रेमी है!' और सोनू को पकड़ लिया।