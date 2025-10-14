मदद करना पड़ा भारी…पति-पत्नी और ब्वॉयफ्रेंड के खेल में फंस गया युवक, जमकर हुई धुनाई

Image Generated by AI
झांसी : प्यार का शक ऐसा जहर घोल गया कि एक निर्दोष पड़ोसी की जान पर बन आई। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के मऊरानीपुर कस्बे में सोमवार शाम को एक होटल में ऐसा ड्रामा चला कि देखने वाले दंग रह गए। स्टील कारोबारी राजेश को अपनी पत्नी के अफेयर का पुराना शक सता रहा था। जब पत्नी किसी 'गैर मर्द' से मिलने होटल पहुंची, तो पीछे-पीछे पति भी आ गया। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही निकला असली प्रेमी तो भाग निकला, और गलती से पड़ोसी प्रमोद उर्फ सोनू आर्य को निशाना बना लिया।
पति और परिवार वालों ने सोनू को प्रेमी समझकर बेरहमी से पीटा। दुकान पर ले जाकर 6-7 लोगों ने स्टील की रॉड, बेल्ट और लातों-घूसों से उसे लहूलुहान कर दिया। बचाने आए सोनू के पिता और भाई को भी नहीं बख्शा। पूरा हंगामा मोबाइल पर कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए FIR दर्ज की और पति राजेश समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
मामला एक होटल का है। मऊरानीपुर के रहने वाले राजेश को कुछ दिनों से पत्नी पर शक हो रहा था। परिजनों के मुताबिक, सोमवार शाम को पत्नी किसी युवक से मिलने होटल चली गई। खबर लगते ही राजेश भी पीछा करते हुए पहुंच गया। कमरे में घुसा तो पत्नी किसी युवक के साथ थी, लेकिन पति को देखते ही वो फरार हो गया। पत्नी ने होटल में मौजूद पड़ोसी सोनू को देखा और मदद मांगी। 'मेरे घरवाले आ गए, हेल्प कर दो, पकड़ न लें,' ये कहकर उसने सोनू से पीछे के गेट से निकलने की गुजारिश की। सोनू किसी काम से होटल आया था, लेकिन महिला की हालत देख सहानुभूति में मदद करने लगा। तभी राजेश ने दोनों को साथ बात करते देख लिया। आगबबूला पति ने चिल्लाया, 'ये तेरा प्रेमी है!' और सोनू को पकड़ लिया।
सोनू ने गिड़गिड़ाते हुए सफाई दी, 'मैं तो बस मदद कर रहा हूं। असली लड़का भाग गया, उसे पकड़ो!' लेकिन राजेश और परिवार वालों ने एक न सुनी। होटल से खींचते हुए सोनू को मोहल्ले की दुकान तक ले आए। वहां मुकेश समेत आधा दर्जन लोगों ने टूट पड़े। वीडियो में साफ दिख रहा है—सोनू जमीन पर गिरा गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन कोई स्टील रॉड से मार रहा है, तो कोई बेल्ट से। 'मेरा महिला से कोई लेना-देना नहीं,' सोनू चीखता रहा, लेकिन गुस्से की आग में महिला के पति ने कुछ नहीं सुना।
पीड़ित सोनू उर्फ प्रमोद आर्य ने बताया, 'मैं होटल में काम के सिलसिले में गया था। तभी पड़ोस की महिला प्रेमी संग आई। उसके घरवाले आ गए तो वो घबरा गई। मुझसे बोली, 'हेल्प कर दो, पकड़ न जाऊं।' मैंने पीछे के गेट से निकालने की कोशिश की, बस। पति ने देख लिया और मुझे प्रेमी समझ लिया। दुकान पर 6-7 लड़कों ने बेरहमी से पीटा। रॉड, बेल्ट सब चलाया। वे मुझे मार डालना चाहते थे। पिता और भाई बचाने आए तो उन्हें भी बुरी तरह पीटा। बाद में पुलिस ने हमें अस्पताल पहुंचाया।' सोनू गंभीर रूप से घायल है, जबकि उसके परिवार वाले भी चोटिल हैं। महिला ने भी सफाई दी कि सोनू का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन गलतफहमी ने सब गड़बड़ कर दिया।
मऊरानीपुर सीओ मनोज कुमार सिंह ने बताया, 'प्रमोद होटल के पास मौजूद था। अफेयर के शक में राजेश, मुकेश व अन्य ने गलतफहमी में मारपीट की। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची। FIR दर्ज कर राजेश और मुकेश को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई जारी है। वीडियो वायरल होने से मामला तेजी से सुर्खियों में आया।" पुलिस ने साफ कहा कानून के सामने कोई बख्शा नहीं जाएगा।
